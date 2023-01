CES 2023 : Intel élargit sa famille de processeurs pour PC de bureau

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Intel élargit sa famille de CPU de bureau de 13e génération avec les dernières gammes 35 et 65 watts qui apportent plus d’accessibilité aux constructeurs de PC.

Intel présente un total de 16 nouveaux processeurs de 13e génération au sein de ses gammes, dont huit sont entièrement nouveaux et cinq autres qui partagent les mêmes configurations que les modèles de la série K. La différence entre ces puces réside principalement dans leurs vitesses, qui ont été réglées pour répondre aux objectifs de réduction de consommation. Alors que ces processeurs sont évalués à 35 et 65 watts, leur puissance maximale peut monter à 106 et 219 watts, respectivement.

En Europe, le Core i3-13100 est à 184 euros, sa version F à 149 euros, le Core i5-13400 s’affiche à 315 euros, le Core i5-13400F à 274 euros, le Core i5-13500 à 319 euros, le Core i7-13700 à 519 euros, le Core i7-13700F à 479 euros, le Core i9-13900 à 729 euros et le Core i9-13900K à 719 euros. Aucun tarif FR n’est disponible pour le moment pour les versions T.

Des processeurs qui se marieront parfaitement avec les nouvelles cartes mères B760 qui ont été également annoncées ce jour par les bleus.