CES 2026 : Le Wi-Fi 8 arrive déjà, avant même sa normalisation

Alors que le Wi-Fi 7 peine encore à se démocratiser, l’industrie prépare déjà la génération suivante. Axé sur la fiabilité et la stabilité, le Wi-Fi 8 promet d’améliorer les connexions dans les environnements complexes dès cette année.

Alors même que le Wi-Fi 7 n’a pas encore trouvé sa place dans tous les foyers, l’industrie des réseaux sans fil prépare déjà l’étape suivante. Les premiers équipements compatibles Wi-Fi 8 devraient ainsi faire leur apparition dès cette année, en dépit du fait que la norme ne sera officiellement finalisée qu’à l’horizon 2028. Un calendrier précoce qui illustre l’empressement des acteurs du secteur, mais aussi la nature particulière de cette nouvelle génération, davantage tournée vers la robustesse que vers la course aux débits.

Contrairement aux évolutions précédentes, le Wi-Fi 8 ne cherche pas à repousser les limites théoriques de la vitesse. Ses concepteurs ont fait un choix stratégique : privilégier la fiabilité, la stabilité et la performance dans des environnements complexes, où les interférences et la densité d’appareils mettent aujourd’hui les réseaux à rude épreuve. Ce recentrage constitue un tournant notable, susceptible d’améliorer sensiblement la qualité de connexion aussi bien dans les logements, que dans les bureaux ou les espaces publics.

Des produits avant la norme

En théorie, la normalisation complète du Wi-Fi 8 ne devrait intervenir qu’en 2028. Pourtant, à l’occasion du CES de Las Vegas, plusieurs entreprises ont clairement indiqué qu’elles n’attendraient pas la certification officielle pour lancer leurs premiers produits.

Asus a ainsi profité du salon pour présenter un concept de routeur Wi-Fi 8 et réaliser des démonstrations en conditions réelles. Le constructeur a même confirmé que son premier routeur domestique compatible Wi-Fi 8 serait commercialisé dès cette année. De son côté, MediaTek a dévoilé le Filogic 8000, une nouvelle puce destinée à équiper des appareils haut de gamme exploitant cette technologie de nouvelle génération.

À l’image d’Asus, MediaTek assume un lancement anticipé. « La série de produits MediaTek Filogic 8000 sera destinée aux appareils premium exploitant le Wi-Fi 8. Le premier chipset devrait être disponible dans le courant de l’année », a précisé le fondeur, confirmant ainsi sa volonté d’occuper rapidement le terrain.

Une norme encore en construction

Interrogé par The Verge, Kevin Robinson, directeur général de la Wi-Fi Alliance, a rappelé que ces annonces témoignent avant tout de l’enthousiasme de l’écosystème pour le Wi-Fi 8. Il souligne toutefois que les travaux sont encore en cours et que toutes les fonctionnalités définitives de la norme n’ont pas encore été arrêtées.

Selon lui, il est courant que l’industrie commence à développer le silicium, les designs de référence et les premiers produits bien avant la disponibilité de la certification officielle. Les appareils attendus dès cette année s’appuieront donc sur les spécifications en cours d’élaboration, avec la promesse de mises à jour ultérieures une fois la norme finalisée.

Des gains concrets en conditions réelles

Ces premiers équipements devraient néanmoins offrir un avant-goût tangible des bénéfices attendus. Asus affirme avoir comparé les performances du Wi-Fi 7 et du Wi-Fi 8 lors de tests internes. Si les débits théoriques demeurent similaires, la marque assure que le Wi-Fi 8 permet d’augmenter significativement le débit réel. À moyenne portée, les performances mesurées seraient jusqu’à deux fois supérieures à celles du Wi-Fi 7.

Le constructeur met également en avant une réduction notable des dégradations de signal, une meilleure stabilité globale et une expérience plus homogène, indépendamment de la position du routeur. La technologie devrait par ailleurs optimiser les communications entre les objets connectés à faible consommation, comme les systèmes d’éclairage intelligents.

De son côté, MediaTek insiste sur la capacité du Wi-Fi 8 à maintenir une connexion fiable et à faible latence dans des environnements difficiles, caractérisés par un grand nombre d’appareils ou des perturbations radio importantes.

Un changement de philosophie

Plus qu’une simple évolution incrémentale, le Wi-Fi 8 marque un changement de philosophie. En se concentrant sur la qualité de service plutôt que sur la vitesse brute, cette norme pourrait répondre à l’un des principaux reproches adressés aux réseaux sans fil modernes : leur manque de constance dans les situations du quotidien. Les premiers produits attendus cette année serviront ainsi de laboratoire grandeur nature, avant une adoption plus large lorsque la norme sera définitivement entérinée.