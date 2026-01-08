LEGO fait entrer ses briques dans l’ère connectée

Partager Facebook

Avec les Smart Bricks dévoilées au CES 2026, LEGO intègre capteurs, sons et lumières directement dans ses célèbres briques. Une évolution majeure qui ambitionne de renouveler l’expérience de jeu sans trahir l’esprit de la construction.

Avec les Smart Bricks, LEGO amorce une mutation majeure de son univers ludique en introduisant une dimension connectée directement au cœur de ses constructions. Dévoilée lors du CES 2026, cette nouvelle génération de briques ambitionne de transformer chaque assemblage en une expérience interactive, sans renier l’ADN créatif qui a fait la renommée du groupe danois. Baptisée Smart Play, cette initiative marque un tournant stratégique où la technologie se fait discrète, intégrée brique après brique.

Des briques intelligentes sous une apparence familière

Derrière leur silhouette inchangée, les Smart Bricks renferment une concentration impressionnante de technologies. Chaque brique intègre un ASIC de seulement 4,1 millimètres, un composant minuscule comparé à un plot LEGO traditionnel. Associé à la puce Play Engine, cet élément permet à la brique de détecter mouvements, orientation et variations de champs magnétiques. Des bobines de cuivre intégrées assurent quant à elles l’identification et la localisation des autres Smart Bricks à proximité, autorisant une interaction directe entre les éléments d’un même ensemble.

À cette base s’ajoutent un haut-parleur miniature, un accéléromètre et des LED, enrichissant encore les possibilités d’interaction. Le son n’est plus un simple effet préenregistré : il évolue en temps réel en fonction des actions du joueur, renforçant l’immersion et la dimension narrative du jeu.

Un écosystème Smart Play entièrement autonome

Pour donner toute sa cohérence à cet écosystème, LEGO introduit deux nouvelles pièces complémentaires : le Smart Tag et les Smart Minifigures. Le premier, une tuile carrée de format 2×2 dépourvue de plots, dissimule un identifiant numérique lisible via une communication magnétique rappelant le fonctionnement du NFC. Les figurines connectées reposent sur le même principe. Leur rôle est déterminant : elles renseignent la Smart Brick sur la nature de la scène ou de l’objet à simuler — qu’il s’agisse d’un vaisseau spatial, d’un animal ou d’un décor spécifique.

Afin d’assurer une communication fluide entre tous ces éléments, LEGO a développé BrickNet, un réseau local sans fil reposant sur le Bluetooth et sur une technologie propriétaire baptisée Neighbor Position Measurement. Selon le fabricant, l’ensemble des briques et figurines communiquent instantanément entre elles, sans nécessiter d’application mobile ni de connexion internet, garantissant une expérience de jeu autonome et immédiate.

Star Wars en éclaireur d’un lancement stratégique

Pour inaugurer cette nouvelle ère, LEGO mise sur une valeur sûre. Trois coffrets issus de l’univers Star Wars ouvriront le bal du Smart Play dès mars 2026. Pensés en priorité pour un jeune public, ces ensembles intègrent chacun un nombre précis de Smart Bricks et de figurines connectées :

Darth Vader’s TIE Fighter (473 pièces) – 70 dollars ;

Luke’s Red Five X-Wing (584 pièces) – 100 dollars ;

The Throne Room Duel & A-wing (962 pièces) – 160 dollars.

Si les tarifs se situent au-dessus de ceux des sets traditionnels, ils demeurent mesurés au regard des technologies embarquées. Côté autonomie, LEGO assure que les batteries offriront plusieurs années d’utilisation et pourront être rechargées simultanément via un socle dédié.

Avec les Smart Bricks, le géant du jouet esquisse ainsi une nouvelle manière de jouer, où construction physique et interactivité numérique s’entrelacent sans rupture. Un virage technologique susceptible de renouveler en profondeur la relation qu’enfants et adultes entretiennent avec ces briques devenues iconiques.