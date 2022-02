« Ceux d’à côté », le nouveau roman de M. T. Edvardsson

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après « Une famille presque normale », lauréat étranger du prix Nouvelles voix du polar 2021, M. T. Edvardsson est de retour avec « Ceux d’à côté ». Dans ce nouveau roman, il dissèque, avec un sens inégalé du suspense, la société suédoise et les travers d’une petite communauté bien sous tous rapport.

L’intrigue est située à Köpinge, une localité résidentielle où tout le monde se connaît, et où l’entraide entre voisins fait office de loi. Du moins, en apparence. Car Mikael et Bianca Andersson, qui ont quitté Stockholm pour élever leurs deux enfants dans le calme de la petite ville, découvrent rapidement que leur voisinage est loin d’être aussi idyllique que prévu. Entre Jacqueline, l’ex-mannequin alcoolique et croqueuse d’hommes, son fils Fabian qui présente un comportement étrange, Ola, le voisin collant au passif violent, et Åke et Gun-Britt, le couple de retraités avides de ragots, la rancoeur et les tensions ne sont jamais loin. Tout le monde a quelque chose à cacher.

L’ouvrage s’ouvre sur le tragique accident de Bianca qui a été renversée à vélo par Jacqueline. Que s’est -il réellement passé ? S’agit-il bien d’un accident ?

Très addictif, ce thriller psychologique alterne les points de vue de Jacqueline, Fabian et Mikael et se déroule entre deux temporalités, avant et après l’accident. On va ainsi remonter le temps pour explorer ce qui a mené au drame présent. Les chapitres sont courts et donne du rythme au récit. La construction est fort habile. Le doute s’installe chez le lecteur qui n’arrive plus à démêler le faux du vrai. Les thèmes du harcèlement, de la violence, de la jalousie, de la vengeance, des rumeurs sont abordés avec justesse. L’auteur a réussi à tisser une intrigue diabolique où la tension monte crescendo tandis que les informations sont distillées au compte-gouttes. Un très bon thriller domestique qui tient en haleine jusqu’à la toute dernière phrase.