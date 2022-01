Les concerts et spectacles à ne pas manquer ce printemps

Partager Facebook

En attendant avec impatience la fin du 2G et 2G+, des restrictions qui gangrènent l’événementiel, les artistes n’abandonnent rien et tentent comme ils le peuvent de se présenter sur scène pour nous en mettre plein les mirettes. Nous soutenons avec force un milieu culturel qui nous rappelle les belles années. Découvrez sans plus attendre la programmation à venir de l’équipe d’Opus One et n’hésitez plus à réserver vos places !

L’AGENDA DU PRINTEMPS (par ordre alphabétique)

BÉNABAR

Dimanche 13 mars – Théâtre du Léman, Genève

Jeudi 7 avril – Auditorium Stravinski, Montreux

BENJAMIN BIOLAY

Samedi 9 avril – Salle Métropole, Lausanne

(report du 14 janvier 2021, puis du 12 décembre 2021)

BRYAN ADAMS

Vendredi 4 février – Arena, Genève

DIRTY DANCING – ciné-concert

Jeudi 16 juin – Arena, Genève

DITA VON TEESE

Lundi 25 avril – Theater 11, Zurich

(report du 6 mai 2020, puis du 7 mai 2021, puis du 20 février 2022)

Lundi 23 mai – Théâtre du Léman, Genève

(report du 7 mai 2020, puis du 6 mai 2021)

EDDY DE PRETTO

Jeudi 31 mars – Salle des Fêtes de Thônex, Genève

(report du 22 janvier 2022)

GIANNA NANNINI

Jeudi 5 mai – Théâtre du Léman, Genève

(report du 23 octobre 2020, puis du 8 octobre 2021)

GRAND CORPS MALADE

Dimanche 3 avril 2022 – Arena, Genève

(report du 27 janvier 2022)

HF THIEFAINE

Jeudi 3 février – Théâtre du Léman, Genève / dans le cadre du Festival Antigel

IMANY

Jeudi 17 novembre – Victoria Hall, Genève

(report du 27 janvier 2022)

JOHNNY SYMPHONIQUE TOUR

Vendredi 17 juin – Arena, Genève

KYO

Samedi 5 mars – Salle des Fêtes de Thônex, Genève

LA PAT PATROUILLE – le spectacle

Samedi 12 et dimanche 13 mars – Arena, Genève

LE GRAND BLEU – ciné-concert

Vendredi 6 mai – Arena, Genève

(report du 28 mars 2020, puis du 1er décembre 2020)

McFLY & CARLITO

Dimanche 15 mai – Salle des Fêtes de Thônex, Genève

MICHAËL GREGORIO

Dimanche 3 avril – Théâtre du Léman, Genève

(report du 23 avril 2021, puis du 1er octobre 2021)

NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS

Mardi 28 juin – Théâtre du Léman, Genève

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ

Vendredi 20 mai – Théâtre du Léman, Genève

(report du 18 décembre 2021)

POSTMODERN JUKEBOX

Mardi 7 juin – Alhambra, Genève

RONISIA

Vendredi 13 mai – Alhambra, Genève

(report du 10 mars 2022)

SASHA VELOUR

Mercredi 2 mars – Volkshaus, Zurich

TEXAS

Vendredi 1er avril 2022 – Vaudoise aréna, Lausanne

(report du 25 novembre 2020, puis du 15 octobre 2021)

VIANNEY

Jeudi 10 mars – Arena, Genève

VINCENT DEDIENNE

Jeudi 2 juin – Théâtre du Léman, Genève

WEJDENE

Mercredi 25 mai – Salle des Fêtes de Thônex, Genève

(report du 3 octobre 2021, puis du 25 février 2022)

ZAZ

Jeudi 10 février – Victoria Hall, Genève

Mardi 12 avril – KKL, Lucerne

Mardi 17 mai – Kongresshaus, Zurich

NOS SPECTACLES EN TOURNÉE

Vincent Veillon & Christophe Auer

dans La Meilleure Chanson de Tous les Temps

>> En tournée ce printemps à Cossonay, Neuchâtel, Le Châble, Delémont et Mézières

Lionel Frésard & Jean-François Michelet

dans Caravane en Choeur

>> En tournée ce printemps à Vevey, Pully, Neuchâtel et Fribourg

Yann Marguet

dans Exister, définition.

>> Ultimes dates du spectacle au mois de mars à Delémont, Bulle, Champéry, Genève et Lausanne

Blaise Bersinger, Julien Doquin de Saint-Preux, Yann Marguet, Yacine Nemra & Valérie Paccaud

dans Les Gens Meurent

>> Jeudi 7 juin à la Salle Métropole, Lausanne

LE TEMPS DES DINOSAURES – L’EXPOSITION

Du Tyrannosaure au Triceratops, 50 spécimens animés prennent vie à Palexpo. Déployés en taille réelle sur 4’500 m2, ces animaux impressionnants bougent et grognent pour le plus grand bonheur des enfants.

>> Jusqu’au 22 avril 2022 à la Halle 7 de Palexpo, Genève

Plus d’informations : www.expo-dino.ch