CHAPLIN’S WORLD EN MUSIQUE ! – SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN 2022 ￼

En plus d’être acteur, réalisateur et producteur, Charlie Chaplin avait un immense talent de compositeur et une passion pour la musique. Il a continué à composer la musique de ses films à partir de 1931 avec City Lights et entre 1950 et 1970 les compositions sonores de tous ses courts métrages d’après 1917. Les grands artistes Rudolf Serkin, Arthur Rubinstein, Isaac Stern, et Clara Haskil venaient régulièrement chez les Chaplin et le salon du Manoir résonne encore des notes de musique échappées du piano Steinway.

Pour continuer à rendre hommage au talent musical de Chaplin et offrir l’opportunité à de jeunes talents de faire entendre dans les murs de sa demeure la musique qu’il aimait tant, la Charlie Chaplin Museum Fondation et les élèves du Conservatoire de musique de Montreux-Vevey-Riviera se réjouissent de vous proposer de multiples entractes musicaux dans le Manoir à Chaplin’s World.

Un avant-gout de la fête de la musique !

Découvrez le programme détaillé et réservez votre billet !