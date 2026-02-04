Chappell Roan devient l’icône de la saison 13 de Fortnite Festival

Chappell Roan, lauréate d’un Grammy Award, est la nouvelle icône de la saison 13 de Fortnite Festival, qui débutera le 5 février ! Dans la vraie vie, elle est au cœur d’un univers théâtral audacieux où se rencontrent burlesque, contes de fées et ambiance Midwest. Chappell Roan est prête à électriser la scène principale de Fortnite Festival !
Dès le jeudi 5 février, les joueuses et joueurs de Fortnite pourront s’inspirer de son style novateur.
- Essayez la tenue Roan d’Arc, inspirée de sa performance aux VMA 2024, ou optez pour la tenue Chappell Roan pour un look Pink Pony encore plus glam. Elle a même sa fidèle mascotte Pink Pony.
- Une scène principale en mode château médiéval, rappelant le design de sa tournée « Visions of Damsels & Other Dangerous Things », offre le décor parfait pour les titres de Chappell Roan comme « Pink Pony Club » (tout nouveau dans Fortnite) et les titres de retour « Good Luck, Babe! », « HOT TO GO! » et « The Giver ».
- L’emote Pink Pony Club et l’emote Femininomenon seront également disponibles dans la boutique.
- En plus de la tenue Chappell Roan, les fans débloqueront l’accessoire de dos Étoile à franges rose, le clavier Midwest Princess, le micro Subway Serenader et la batterie Supernova avec le Passe musical Heartcore de la saison 13 ou un abonnement Crew.