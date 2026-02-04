Chappell Roan devient l’icône de la saison 13 de Fortnite Festival

Partager Facebook

Chappell Roan, lauréate d’un Grammy Award, est la nouvelle icône de la saison 13 de Fortnite Festival, qui débutera le 5 février ! Dans la vraie vie, elle est au cœur d’un univers théâtral audacieux où se rencontrent burlesque, contes de fées et ambiance Midwest. Chappell Roan est prête à électriser la scène principale de Fortnite Festival !

Dès le jeudi 5 février, les joueuses et joueurs de Fortnite pourront s’inspirer de son style novateur.