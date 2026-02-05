Mozilla ajoute un interrupteur pour bloquer l’IA générative dans Firefox

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Face à la montée en puissance des outils d’intelligence artificielle, Mozilla revoit sa stratégie. La fondation propose désormais une désactivation globale des fonctionnalités IA dans Firefox, dès la version 148.

Alors que l’intelligence artificielle générative s’impose progressivement comme un passage obligé dans l’univers technologique, Mozilla choisit une voie singulière. L’éditeur du navigateur Firefox s’apprête à introduire une option permettant de désactiver l’ensemble des fonctionnalités reposant sur l’IA générative, redonnant ainsi aux utilisateurs un contrôle total sur ces technologies désormais omniprésentes.

Mozilla repense la place de l’IA dans Firefox

La pression exercée sur les acteurs du numérique pour intégrer des outils d’intelligence artificielle ne cesse de croître. Pourtant, une partie croissante des internautes exprime une certaine lassitude face à ces ajouts, parfois perçus comme intrusifs ou superflus. Mozilla semble avoir entendu ce signal. Fidèle à sa philosophie centrée sur l’utilisateur, l’organisation prépare une alternative claire : une désactivation simple, visible et globale des fonctionnalités liées à l’IA générative.

Cette initiative marque un repositionnement stratégique. Là où beaucoup misent sur une automatisation toujours plus poussée, Mozilla choisit de replacer la liberté de choix au cœur de l’expérience de navigation.

Firefox 148 : de nouveaux réglages dédiés à l’IA

Prévue à partir du 24 février, la version 148 de Firefox — accessible plus tôt encore pour les utilisateurs des versions Nightly — introduira une section entièrement consacrée aux contrôles liés à l’intelligence artificielle sur ordinateur. Cette nouvelle interface permettra non seulement de gérer les outils existants, mais également d’anticiper l’arrivée de futures fonctionnalités.

Un point loin d’être anodin à l’heure où les usages de l’IA générative se multiplient dans les navigateurs web, souvent sans réelle possibilité de désactivation globale.

Des fonctionnalités modulables pour une expérience sur mesure

Grâce à ce nouveau panneau de configuration, les utilisateurs pourront notamment :

Autoriser ou bloquer les chatbots d’intelligence artificielle intégrés à la barre latérale ;

intégrés à la barre latérale ; Désactiver la traduction automatique ainsi que la génération de texte alternatif dans les fichiers PDF ;

ainsi que la dans les fichiers PDF ; Mettre en pause le module de regroupement d’onglets assisté par l’IA , chargé de suggérer des noms et des ensembles thématiques ;

, chargé de suggérer des noms et des ensembles thématiques ; Suspendre l’affichage d’aperçus enrichis avec des « points clés » avant l’ouverture de certains liens.

Un simple interrupteur, baptisé « Bloquer les améliorations IA », permettra en un clic de neutraliser l’ensemble de ces fonctionnalités, évitant toute interaction non souhaitée avec les outils d’IA intégrés.

Performance, sécurité et sobriété : Mozilla affine sa vision

À mesure que les navigateurs se dotent de fonctions toujours plus complexes, une question persiste : l’accumulation de services automatisés ne risque-t-elle pas de nuire à la rapidité, à la lisibilité et à la sécurité ? En redonnant la main aux utilisateurs, Mozilla semble avoir tranché. Pour beaucoup, un navigateur fluide, prévisible et respectueux des préférences personnelles reste prioritaire face à une surenchère technologique.

Reste à savoir si cette orientation inspirera d’autres acteurs majeurs du secteur, à commencer par Google, dont certaines fonctionnalités comme les AI Overviews alimentent déjà de vifs débats. Avec Firefox 148, Mozilla envoie en tout cas un signal clair : l’innovation peut aussi rimer avec retenue et choix éclairé.