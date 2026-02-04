La mise à jour Raids et garde-robe de Guild Wars 2: Visions of Eternity est disponible

Partager Facebook

Cette nouvelle mise à jour comprend du contenu inédit pour l’extension sous la forme d’un nouveau raid, la Clairière du Gardien, ainsi qu’une collection permettant d’obtenir le nouvel anneau légendaire Été infini. Elle comprend également un certain nombre de mises à jour de fonctionnalités pour l’ensemble des joueurs : un mode session rapide pour les combats de raid, une refonte du système des raids, l’ajout des modèles de style, ainsi qu’un renouvellement saisonnier de la chambre forte du sorcier.

Les escouades de 10 joueurs vont pouvoir mettre leurs talents à l’épreuve face à l’un des Gardiens de Castora dans le nouveau combat de raid, la Clairière du Gardien. Dans trois semaines, ce même combat recevra une version en mode défi. Session rapide des raids – Suite au succès du système des Fractales des Brumes en session rapide qui a fait ses débuts en 2025, les raids en session rapide permettront aux joueurs de rejoindre une file d’attente pour former un groupe avec neuf autres joueurs, afin de relever le défi d’un combat de raid parmi plusieurs pré-sélectionnés. Dans un article publié en amont de la mise à jour, ArenaNet a présenté des détails sur le mode session rapide.

Modèles de style – Cette nouvelle fonctionnalité permet aux joueurs d’enregistrer des apparences cosmétiques pour leurs armures, tenues, armes, sacs à dos et teintures dans des modèles qu’ils pourront choisir d’utiliser à tout moment. Tous les joueurs ont accès par défaut à deux emplacements de modèle gratuits. Pour célébrer la sortie de cette nouvelle fonctionnalité, les joueurs ont reçu un courrier en jeu avec des charges de transmutation gratuites, afin d’expérimenter avec ce système.

Chambre forte du sorcier et récompenses – Une nouvelle panoplie d’objectifs spéciaux est disponible dans la chambre forte du sorcier, et les récompenses offertes par cette dernière ont été renouvelées pour la saison. De plus, l’anneau légendaire Été infini est disponible : il enveloppe son propriétaire d’effets évoquant une plage de sable et des éclaboussures d’eau. Enfin, la mise à jour du système des raids s’accompagne de nouvelles récompenses, dont la toute première monture exclusive aux raids, une apparence de dracaille inspirée de Dhuum.

