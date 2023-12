Concours : gagnez un SSD Samsung T7 Shield 2 To

Noël 2023 approche à grands pas ! Pour faire plaisir à nos lecteurs et lectrices, nous mettons en concours un exemplaire du SSD SAMSUNG T7 Shield (USB Type-C, 2 To, Noir). Pour y prendre part, envoyez-nous un courriel à l’adresse redaction@s2pmag.ch en indiquant dans l’objet le nom du concours « SAMSUNG T7 Shield ». Nous contacterons le gagnant ou la gagnante par courriel. Ce concours est valable jusqu’au 28.12.2023 minuit et réservé aux résidents suisses.

Robuste et durable

Ultra-résistant, rapide et compact, le nouveau disque dur SSD T7 Shield offre des performances supérieures sur le terrain, même dans des environnements extrêmes. Véloce à l’intérieur et doté d’une coque robuste à l’extérieur, le disque permet une parfaite fluidité des tâches et est toujours prêt pour effectuer un envoi à un client ou un montage à la maison.

Bonne chance !