ChatGPT : OpenAI teste la publicité et génère déjà 100 millions de dollars

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Les tests de publicités sur ChatGPT aux États-Unis affichent des résultats prometteurs, ouvrant la voie à un déploiement mondial.

OpenAI amorce un tournant stratégique dans la monétisation de son assistant conversationnel. Moins de deux mois après le lancement de tests de publicités sur ChatGPT aux États-Unis, l’entreprise annonce déjà des résultats particulièrement encourageants, avec un chiffre d’affaires annuel récurrent dépassant les 100 millions de dollars.

Une performance qui pourrait accélérer le déploiement international de cette nouvelle source de revenus, y compris sur les versions gratuites du chatbot.

ChatGPT et la publicité : un test déjà rentable pour OpenAI

L’introduction des publicités dans ChatGPT s’inscrit dans une volonté d’OpenAI de diversifier ses revenus, dans un contexte de forte croissance de l’usage des intelligences artificielles conversationnelles.

Selon les informations relayées, la phase de test menée aux États-Unis a rapidement atteint un seuil significatif, confirmant l’intérêt des annonceurs pour ce nouveau canal. OpenAI indique ainsi collaborer déjà avec plus de 600 annonceurs, preuve de l’attractivité de sa plateforme.

Ces résultats laissent entrevoir un potentiel important pour la publicité dans l’univers des assistants IA.

Vers un déploiement international des publicités sur ChatGPT

Fort de ce succès initial, OpenAI envisage désormais une extension progressive de cette fonctionnalité à l’international. Des marchés comme le Canada, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande seraient déjà à l’étude.

Pour l’heure, les utilisateurs européens peuvent continuer à utiliser ChatGPT sans publicité, mais cette situation pourrait évoluer à moyen terme. La version gratuite du chatbot, ainsi que certaines offres comme ChatGPT Go, pourraient à terme intégrer des formats publicitaires similaires.

Une intégration progressive et encadrée

OpenAI adopte toutefois une approche mesurée dans le déploiement de la publicité. L’entreprise insiste sur le fait que cette phase reste expérimentale et vise avant tout à affiner l’expérience utilisateur.

L’objectif affiché est de tester les formats publicitaires, d’analyser les retours des utilisateurs et d’ajuster les mécanismes avant toute généralisation. Cette prudence traduit la volonté de ne pas dégrader l’expérience offerte par ChatGPT, malgré l’introduction de contenus sponsorisés.

Quel impact pour les utilisateurs de ChatGPT ?

Si la publicité représente avant tout un levier économique pour OpenAI, elle pourrait également avoir des effets indirects pour les utilisateurs. L’entreprise souligne que ces revenus pourraient contribuer à améliorer l’accès aux fonctionnalités avancées de ChatGPT, notamment pour les utilisateurs de la version gratuite.

Les annonces, actuellement testées, apparaissent sous les réponses générées par l’IA. OpenAI précise toutefois que ces contenus sponsorisés n’influencent en aucun cas les réponses du chatbot, garantissant ainsi la neutralité et la fiabilité des résultats fournis.

Une nouvelle étape dans la monétisation de l’IA

L’introduction de la publicité dans ChatGPT illustre une évolution plus large du secteur de l’intelligence artificielle, où les modèles économiques reposent de plus en plus sur des stratégies hybrides mêlant abonnements et revenus publicitaires.

Avec des revenus déjà significatifs générés en quelques semaines, la publicité sur ChatGPT pourrait devenir un pilier majeur du modèle économique d’OpenAI. Reste à déterminer comment cette intégration sera perçue par les utilisateurs, et si elle parviendra à concilier monétisation et qualité d’expérience.