Chivalware célèbre le succès de sa démo en vidéo

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Voilà déjà un mois que la démo de Chivalware est disponible ! L’éditeur The Arcade Crew (Drop Duchy, Abyssus) et le solo dev Regal Pigeon Games fêtent ça avec un nouveau trailer « accolades ». Découvrez ce que les critiques ont dit sur le jeu jusqu’à présent :

Chivalware est un jeu d’action roguelite survitaminé dans lequel vous combattez sur une grille. Esquivez les attaques incessantes des ennemis tout en faisant correspondre les tuiles pour charger vos armes : plus vous assemblez de tuiles, plus vous pouvez lancer d’attaques !

Mélange de combat sur grille en temps réel et de match-3 satisfaisant, cette bataille effrénée prend des allures de ballet de danse qui vous plonge dans le flow le plus intense que vous ayez jamais connu.

Vous pensez être à la hauteur ? Plongez dès maintenant dans la démo jouable disponible sur Steam :