Chivalware célèbre le succès de sa démo en vidéo

Cédric 2 juillet 2026 Games, PC, Steam, Toute l'actu Laisser un commentaire

Voilà déjà un mois que la démo de Chivalware est disponible ! L’éditeur The Arcade Crew (Drop Duchy, Abyssus) et le solo dev Regal Pigeon Games fêtent ça avec un nouveau trailer « accolades ». Découvrez ce que les critiques ont dit sur le jeu jusqu’à présent :

Chivalware est un jeu d’action roguelite survitaminé dans lequel vous combattez sur une grille. Esquivez les attaques incessantes des ennemis tout en faisant correspondre les tuiles pour charger vos armes : plus vous assemblez de tuiles, plus vous pouvez lancer d’attaques !

Mélange de combat sur grille en temps réel et de match-3 satisfaisant, cette bataille effrénée prend des allures de ballet de danse qui vous plonge dans le flow le plus intense que vous ayez jamais connu.

Vous pensez être à la hauteur ? Plongez dès maintenant dans la démo jouable disponible sur Steam : 

  • découvrez le premier des cinq personnages jouables : le Disk Knight
  • essayez 34 des 80 disquettes d’armes disponibles
  • débloquer 45 des plus de 150 améliorations
  • explorez le premier des quatre biomes et défiez son boss : le Tyrant
  • mettez vos talents à l’épreuve avec un niveau de difficulté plus élevé (le jeu final en comptera 5)

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