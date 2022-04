Chromatic Souls: AFK Raid est disponible sur mobile dans le monde entier

Partager Facebook

Le nouveau RPG tactique signé Com2uS Holdings, l’éditeur et développeur spécialiste du jeu mobile particulièrement innovant dans le champ du divertissement interactif. Avec ses grandes batailles à quatre contre des monstres intrépides, Chromatic Souls: AFK Raid est son premier jeu sur C2X, la plateforme blockchain largement soutenue par Com2uS Holdings depuis ses débuts. Chromatic Souls: AFK Raid est disponible en téléchargement gratuit sur Apple App Store et Google Play.

Chromatic Souls: AFK Raid profite d’une direction artistique et d’animations somptueuses peintes à la main et transporte les joueurs et joueuses qui souhaitent intégrer l’Alliance des Aventuriers dans un royaume médiéval mythique. À la suite de l’émergence du Dragon Chromatique, les monstres grouillent dans le royaume et il vous appartient de les éliminer pour sauver les civils d’une mort certaine. Chevalier, Mage, Rogue ou Druide : choisissez votre rôle avec soin car chaque classe offre son lot de pouvoirs uniques et d’équipements exclusifs.

Choisissez votre manière d’arpenter le royaume :