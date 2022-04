Fallen Legion: Rise to Glory annonce sa date de sortie !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Fallen Legion: Rise to Glory et Fallen Legion Revenants arriveront dans une compilation sur PS5™, Xbox One, Xbox Series X|S et PC le 26 août 2022. À cette occasion, l’éditeur dévoile un tout nouveau trailer.

La mort prématurée du roi a conduit le pays au désarroi…

Le Destin de Fenumia est désormais entre vos mains. Suivrez-vous la Princesse Cecille tandis qu’elle se bat pour restaurer l’honneur du trône ? Ou resterez-vous aux côtés de Legatus Laendur dont le but est d’attiser la flamme de la rébellion au sein de cet empire en ruine ?

À vous de décider comment façonner l’avenir de l’empire.