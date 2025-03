Kingdom Come: Deliverance II se met à jour et intègre les mods

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le patch 1.2 propose une mise à jour importante, fruit de cinq mois de travail visant à affiner et à améliorer l’expérience de jeu. Il apporte plus d’un millier de correctifs et d’améliorations, couvrant tous les aspects du jeu : équilibrage, comportement des PNJ, améliorations de l’environnement et ajustements de l’équipement.

La mise à jour prend également en compte les retours de la communauté à propos de la localisation pour chaque pays. Les traductions chinoises (traditionnelle et simplifiée) ont été corrigées, la police coréenne améliorée et le doublage français réenregistré. Les notes de mise à jour complètes sont disponibles dans la section des nouvelles de kingdomcomerpg.com, structurées par quête pour faciliter la navigation.

Un DLC gratuit pour Henry

Premier d’une série de plusieurs DLC gratuits, il permet aux joueurs d’emmener Henry chez le barbier afin de changer sa coiffure et choisir entre un look rasé de près ou une apparence plus sauvage. Différentes options de pilosité faciale sont également disponibles, de la barbe de trois jours à une barbe plus fournie. Quel que soit le choix, une nouvelle coupe améliore temporairement le charisme d’Henry, le rendant encore plus charmant.

Support des mods

Le support dédié aux mods Steam vient également d’être introduit dans Kingdom Come: Deliverance II. Grâce aux enseignements tirés de Kingdom Come: Deliverance, cette nouvelle suite d’outils offre une plus grande accessibilité et une intégration directe au Steam Workshop.

Les joueurs peuvent modifier plus de 300 éléments du jeu, de l’interface utilisateur aux mécanismes de combat, en passant par les éléments de RPG et le comportement de l’IA.

Warhorse Studios détaillera ces mises à jour lors de son prochain stream, aux côtés des développeurs, prévu le 13 mars.

Kingdom Come: Deliverance II est disponible en version Standard Gold et Collector sur PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro et Xbox Series X|S.