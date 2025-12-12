Clair Obscur: Expedition 33 triomphe aux Game Awards 2025 et s’impose comme le phénomène de l’année

Partager Facebook

La soirée des Game Awards, organisée jeudi 11 décembre au Peacock Theater de Los Angeles, a consacré de manière éclatante Clair Obscur: Expedition 33, désormais érigé au rang de véritable phénomène vidéoludique. Le titre du studio montpelliérain Sandfall Interactive a littéralement raflé la mise en s’adjugeant neuf distinctions, dont la plus prestigieuse : le Game of the Year. Une véritable razzia, qui inscrit durablement le jeu dans l’histoire récente du média.

Parmi ces honneurs, le compositeur Lorien Testard s’est vu décerner le prix de la Meilleure musique, venant couronner une bande originale saluée pour sa sensibilité et sa puissance évocatrice.

Un triomphe collectif, célébré aux couleurs de la France

Expedition 33, premier jeu du jeune studio, n’a laissé aucune chance à ses concurrents. Le nom du titre a résonné à neuf reprises durant la cérémonie, sous les acclamations d’une équipe venue en nombre depuis Montpellier, arborant fièrement bérets rouges et marinières — clin d’œil à l’identité artistique du jeu.

Le palmarès de Sandfall Interactive relève presque de l’inédit :

Meilleur premier jeu

Meilleur jeu indépendant

Meilleure performance (Jennifer English, rôle de Maëlle)

(Jennifer English, rôle de Maëlle) Meilleure bande originale (Lorien Testard & Alice Duport-Percier)

(Lorien Testard & Alice Duport-Percier) Meilleure direction artistique

Meilleure narration

Meilleur RPG

Meilleure réalisation

Jeu de l’année

Seul le Game Award du design audio a échappé à cette domination écrasante, au profit de Battlefield 6. Quant au titre de Meilleur jeu multijoueurs, il a été remporté par la surprise hivernale Arc Raiders.

Un succès d’estime devenu phénomène culturel

Fort de 5 millions d’exemplaires écoulés, Clair Obscur: Expedition 33 n’est pas le colossal champion des ventes de 2025, mais il s’est imposé comme l’œuvre la plus marquante de l’année. Son univers crépusculaire et poétique, inspiré de la Belle Époque, sa sensibilité artistique typiquement française — ville Lumière, références culturelles multiples, codes vestimentaires emblématiques — ont profondément touché le public.

Son récit, centré sur une humanité condamnée par la mystérieuse Peintresse, figure allégorique qui efface chaque année une génération d’âge décroissant, a résonné bien au-delà du cercle des joueurs habituels. La quête existentielle menée par Gustave, Maëlle et leurs compagnons a suscité une émotion rare, en abordant frontalement les thèmes du deuil, de la perte, de la transmission et du sens à donner à la vie.

Certaines compositions musicales sont même parvenues à toucher un public non joueur, phénomène rare dans l’industrie vidéoludique.

Débarrassée de l’ombre écrasante d’un GTA 6 absent cette année-là, l’industrie a vu en Expedition 33 une œuvre appelée à rester dans la mémoire collective.

Une annonce surprise pour célébrer les fans

En recevant le trophée ultime, des mains de Nicolas Doucet (lauréat 2024 avec Astro Bot), le directeur créatif Guillaume Broche a réservé une surprise au public : la publication immédiate de la première mise à jour majeure, la Thank You Update, offrant une aventure inédite centrée sur Verso, l’un des personnages rencontrés durant l’expédition.

Un geste de gratitude envers une communauté particulièrement engagée.

Sony bredouille, Xbox rayonne, et la scène française à l’honneur

Alors que Clair Obscur efface le record de récompenses précédemment détenu par The Last of Us (7 distinctions), les deux mastodontes de PlayStation — Death Stranding 2: On the Beach et Ghost of Yotei — repartent les mains vides.

Les indépendants Hollow Knight: Silksong et Hades 2 repartent toutefois avec leurs prix respectifs, tandis que Xbox s’illustre avec les récompenses décernées à Doom: The Dark Ages (Accessibilité) et à l’envoûtant South of Midnight (Jeu à impact).

La fête fut également française du côté de l’esport :

Team Vitality, auréolé d’une année 2025 exceptionnelle en Counter-Strike 2 (8 trophées), décroche le titre de Meilleure équipe esport.

Une soirée riche en annonces

S’ajoutant au palmarès, une avalanche de bandes-annonces a rythmé la cérémonie :

Star Wars: Fate of the Old Republic , héritier spirituel de Knights of the Old Republic

, héritier spirituel de Knights of the Old Republic Star Wars: Galactic Racer , variation de l’univers en jeu de course

, variation de l’univers en jeu de course Tomb Raider: Legacy of Atlantis , remake du premier opus

, remake du premier opus Tomb Raider: Catalyst , nouvel épisode prévu pour 2027

, nouvel épisode prévu pour 2027 Le retour très attendu de Leon Kennedy dans Resident Evil Requiem

Palmarès complet des Game Awards 2025

Jeu de l’année: Clair Obscur: Expedition 33

Meilleure Réalisation de Jeu: Clair Obscur: Expedition 33

Meilleure Narration: Clair Obscur: Expedition 33

Meilleure Bande Originale et Musique: Lorien Testard (Clair Obscur: Expedition 33)

Meilleure Direction Artistique: Clair Obscur: Expedition 33

Meilleur Design Audio: Battlefield 6

Meilleure performance : Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)

Meilleur Jeu Indépendant: Clair Obscur: Expedition 33

Meilleur Premier Jeu Indépendant: Clair Obscur: Expedition 33

Meilleur Jeu de Simulation/Stratégie: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Meilleur Jeu d’Action/Aventure: Hollow Knight: Silksong

Meilleur Jeu Familial: Donkey Kong Bananza

Meilleur Jeu de Rôle (RPG): Clair Obscur: Expedition 33

Meilleur Jeu de Sport/Course: Mario Kart World

Meilleur Jeu d’Action: Hades 2

Meilleur Jeu de Combat: Fatal Fury: City of the Wolves

Meilleur Multijoueur: Arc Raiders

Innovation et Accessibilité: Doom: The Dark Ages

Jeu avec Impact: South of Midnight

Jeu le plus attendu de 2026: GTA 6

Player’s Voice: Wuthering Waves

Meilleur suivi de jeu: No Man’s Sky

Meilleur Soutien Communautaire: Baldur’s Gate 3

Meilleur Jeu VR/AR: The Midnight Walk

Meilleur Jeu Mobile: Uma Musume: Pretty Derby

Meilleure Adaptation : The Last of Us – Saison 2

Meilleur Jeu Esports: Counter Strike 2

Meilleur Athlète Esports : Chovy

Meilleure Équipe Esports : Team Vitality (Counter Strike 2)

Créateur de Contenu de l’Année: MoistCr1TiKaL