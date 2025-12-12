Science, conscience et puissance de feu : TankRat débarque sur PC et PS5 au printemps

Dévoilé à l’occasion des Game Awards en partenariat avec Kepler Interactive, TankRat promet des combats explosifs et un chaos mécanique cataclysmique sur Steam et PlayStation 5 au printemps 2026.

En guise de remerciement pour ses plus importants soutiens, tous les joueurs et les joueuses qui possèdent le jeu sur Epic Games Store profiteront gratuitement de la mise à jour complète TankRat, et ce dès le jour de sa sortie.

TankRat vous place aux commandes de Whitaker, une conscience humaine numérisée capable de fusionner avec des machines de guerre entièrement personnalisables. Il s’agit de l’ultime moyen d’exister pour l’humanité, après un cataclysme mystérieux qui a ravagé le monde. Dans cet univers brutal et dévasté, vous devez combattre diverses monstruosités mécaniques : démantelez vos ennemis, collecter leurs morceaux de carcasses et renforcez-vous en vue de la prochaine bataille. Chaque mission est un véritable défi pour la survie où la stratégie, mais surtout la puissance de feu, sont déterminantes pour plonger plus profondément dans l’épais mystère mécanique au cœur de TankRat

Traverser le désert en ruines de la Event Containment Area, gangrénée par le cancer mécanique propagé par une ambition humaine incontrôlée, s’annonce plutôt corsé. Le salut se cache peut-être à Highpoint, mais la route jusqu’à cette cité légendaire est quadrillée par des colosses mécaniques qui gardent la Dead Zone. Le voyage ne sera certainement pas de tout repos.

Affronter ces immenses machines met au défi jusqu’aux pilotes les plus chevronnés, mais chaque géant vaincu peut se transformer en ressource de grande valeur. Récupérez tout ce qui peut être utile, fusionnez leur pouvoir avec le vôtre et offrez vous une meilleure chance de survivre à ce qui rôde dans les recoins les plus reculés de ces terres désolées.

