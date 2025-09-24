« Le million » au cinéma !

Pensant à tort qu’il ne va pas être promu par son entreprise, Stan craque et décide de voler dans le coffre de son patron une valise contenant 1 million d’euros d’argent sale. Direction l’aéroport avec sa copine… Mais en route, un coup de fil lui apprend qu’il obtient la promotion dont il rêvait. Il a alors une nuit pour rattraper son erreur et remettre le million dans le coffre. Pour cela, il va faire appel à Hippolyte, un serrurier peu regardant sur la déontologie

Cette comédie sur un vol à l’envers est jubilatoire. Christian Clavier est toujours au top et forme un duo improbable avec Rayane Bensetti. Les retournements de situations, les rebondissements et les dialogues percutants s’enchaînent sans temps mort le temps d’une nuit parisienne. Un buddy movie réussi et très divertissant!

Le million

Un film de Grégoire Vigneron

Avec : Christian Clavier, Rayanne Bensetti, Gilles Coehn

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 91 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 24 septembre 2025

