CLOiD, le robot de LG qui veut abolir les corvées domestiques

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Présenté au CES de Las Vegas, CLOiD incarne la vision d’un foyer largement automatisé. Capable de se déplacer seul et d’exécuter des tâches ménagères complexes, le robot marque une nouvelle étape dans la stratégie domestique de LG.

Au CES de Las Vegas, LG a levé le voile sur CLOiD, un robot domestique autonome destiné à prendre en charge une partie significative des tâches ménagères. Capable de se déplacer librement dans l’habitat, de lancer une lessive, de plier le linge ou encore de préparer un petit déjeuner, cette nouvelle création marque une étape supplémentaire dans l’ambition du groupe coréen de transformer l’électroménager en véritable assistance intelligente du quotidien.

Habitué à impressionner lors du grand rendez-vous technologique américain, LG semble cette fois franchir un cap décisif. CLOiD ne se limite pas à une évolution d’appareil connecté : il s’agit d’un robot à part entière, à l’architecture proche de celle des humanoïdes, conçu pour évoluer de manière autonome dans l’environnement domestique grâce à l’intelligence artificielle.

Le robot se compose d’un tronc, d’une tête surmontée d’un écran et de deux bras articulés terminés par des mains aux doigts mobiles. L’ensemble repose sur une base roulante lui permettant de circuler d’une pièce à l’autre. LG précise que chaque bras dispose de sept degrés de liberté, autorisant une amplitude de mouvement comparable à celle d’un membre humain. Chaque doigt est par ailleurs équipé de son propre actuateur, garantissant une motricité fine suffisante pour manipuler des objets du quotidien avec précision.

La tête de CLOiD concentre l’essentiel de ses capacités cognitives : une puce dédiée servant de cerveau, un écran pour l’interaction visuelle, un haut-parleur, ainsi qu’un ensemble de capteurs destinés à analyser son environnement. Pour orchestrer ses actions, LG combine deux types d’intelligence artificielle : un Vision Language Model (VLM), chargé de transformer les images perçues en données structurées, et un Vision Language Action (VLA), qui convertit ces informations en actions concrètes.

Un robot polyvalent au cœur de la maison connectée

La principale force de CLOiD réside dans sa polyvalence. Pensé pour s’intégrer étroitement à l’écosystème d’appareils LG, le robot peut, par exemple, lancer une machine à laver en l’absence des occupants, puis récupérer et plier le linge une fois le cycle de séchage terminé. Dans une démonstration évoquée par le constructeur, CLOiD est même allé chercher une bouteille de lait dans le réfrigérateur avant d’enfourner un croissant, illustrant son potentiel pour assister les gestes du quotidien.

L’approche rappelle celle de robots humanoïdes développés par des acteurs comme Tesla avec Optimus, ou la start-up Figure. À la différence près que CLOiD a été pensé spécifiquement pour l’univers domestique et bénéficie d’une intégration native avec les appareils électroménagers de la marque coréenne, un avantage stratégique évident.

À ce stade, LG ne communique ni calendrier de commercialisation ni indication tarifaire. Une chose est néanmoins certaine : CLOiD s’inscrit comme un élément central de la vision à long terme du groupe, qui entend bâtir un écosystème capable de délester les foyers d’un maximum de contraintes ménagères.

« Le robot domestique LG CLOiD est conçu pour interagir naturellement avec les personnes qu’il assiste et pour comprendre leurs besoins, afin d’offrir une aide ménagère optimisée », explique Steve Baek, président de la division Home Appliance Solution Company. « Nous poursuivrons sans relâche notre vision du “Zero Labor Home”, pour permettre à nos clients de consacrer leur temps à ce qui compte réellement. »

Avec CLOiD, LG ne se contente plus d’automatiser la maison : il esquisse les contours d’un habitat où la robotique devient un véritable partenaire du quotidien.