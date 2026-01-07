Samsung présente de nouveaux moniteurs de jeu Odyssey avec une première mondiale

Partager Facebook

Samsung présente sa série de moniteurs de jeu Odyssey la plus avancée à ce jour. La gamme 2026 comprend cinq nouveaux modèles qui établissent de nouvelles références en matière de résolution, de taux de rafraîchissement et de qualité d’image immersive. Le point fort est le premier moniteur 6K 3D sans lunettes : l’Odyssey G90XH1. La série est complétée par le nouvel Odyssey G61 ainsi que par trois modèles de la gamme Odyssey G81. Samsung prévoit également le lancement de ces modèles en Suisse à partir de juin 2026.

« Cette nouvelle série de moniteurs Odyssey nous permet de proposer des expériences d’affichage encore inconcevables il y a un an, » a déclaré Daniel Périsset, Head of Visual Display chez Samsung Suisse. « Du premier moniteur 3D 6K sans lunettes au monde à la fréquence révolutionnaire de 1’040Hz, nous avons conçu ces moniteurs pour répondre aux besoins des joueuses et joueurs les plus exigeants avec un niveau d’immersion qui change radicalement la manière dont le contenu est affiché à l’écran. »

D’après l’IDC2, Samsung domine le marché mondial des écrans gaming dotés de fréquences de rafraîchissement supérieures à 144 Hz, avec une part de marché de 18.8 % au troisième trimestre 2025. Avec une telle dynamique, Samsung est en passe de conserver sa première place pour la 7ème année consécutive.

Odyssey 3D : premier moniteur 3D 6K sans lunettes au monde

Le moniteur Odyssey 3D de 32 pouces (modèle G90XH) offre une expérience de jeu inédite avec la première technologie 3D sans lunettes sur une résolution de 6K au monde. Capable d’effectuer un suivi oculaire en temps réel, il ajuste la profondeur et la perspective selon la position du joueur pour créer une sensation de profondeur immersive et un gameplay exceptionnel – le tout sans casque dédié. Et grâce à une résolution 6K, un taux de rafraîchissement de 165 Hz boosté à 330 Hz par le Dual Mode et un temps de réponse de 1 ms seulement, les scènes d’action les plus rapides bénéficient d’une netteté et d’une fluidité à couper le souffle.

Les joueuses et joueurs peuvent profiter d’une sélection élargie de titres compatibles dotés d’effets 3D optimisés, développés en collaboration avec des studios de jeux. Des titres pris en charge tels que The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture et Stellar Blade gagnent ainsi en profondeur et en séparation des détails, tandis que la résolution 6K permet une expérience 3D d’une netteté exceptionnelle.

Odyssey G6 : premier moniteur 1’040 Hz au monde

Le moniteur Odyssey G6 de 27 pouces (G60H) repousse les limites du jeu de compétition. Celui-ci atteint un taux de rafraîchissement de 1’040 Hz – une première mondiale – grâce au Dual Mode3, supporte le QHD de manière native jusqu’à 600 Hz et propose une netteté de mouvement sensationnelle dans les moindres détails. Si besoin, l’Odyssey G6 peut booster ses performances en un instant avec une résolution ultra élevée qui permet aux joueurs de s’immerger totalement dans des mondes d’un réalisme sans équivalent. Et grâce aux technologies AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync Compatible4, l’Odyssey G6 garantit la fluidité de chaque scène avec des couleurs vibrantes.

Odyssey G8 : trois modèles adaptés à differents besoins

La série G8 s’enrichit de trois modèles :

Odyssey G8 (G80HS) : 32 pouces, 6K, 165 Hz (Dual Mode jusqu’à 330 Hz)

32 pouces, 6K, 165 Hz (Dual Mode jusqu’à 330 Hz) Odyssey G8 (G80HF) : 27 pouces, 5K, 180Hz (Dual Mode jusqu’à 360 Hz)

27 pouces, 5K, 180Hz (Dual Mode jusqu’à 360 Hz) Odyssey OLED G8 (G80SH) : 32 pouces, 4K QD-OLED, 240 Hz, Glare Free, VESA DisplayHDRTM True Black 5005

Tous ces modèles sont compatibles AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-Sync. Chaque modèle G8 assure flexibilité au jeu et à la création, quel que soit le besoin : un espace de travail généreux, des détails plus nets garantissant une immersion totale ou un contraste élevé pour un rendu cinématographique.

L’ensemble de la gamme Odyssey de Samsung 2026 sera présenté du 6 au 9 janvier au CES 2026 de Las Vegas, où le public pourra découvrir ces nouveaux écrans sur place. Samsung prévoit également le lancement de ces modèles en Suisse à partir de juin 2026.