Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Miss Novak rejoint un lycée privé où elle initie un cours de nutrition avec un concept innovant, bousculant les habitudes alimentaires. Sans qu’elle éveille les soupçons des professeurs et des parents, certains élèves tombent sous son emprise et intègrent le cercle très fermé du mystérieux Club Zéro.

Associer la protection de l’environnement avec l’alimentation, la jeunesse et l’éducation : c’est ce qu’ose Jessica Hausner dans ce conte à la fois savoureux, dérangeant, saisissant et tragique. Excellemment campée par Mia Wasikowska, Miss Novak commence par enseigner l’alimentation en pleine conscience avant de radicaliser le rapport de ses élèves à la nourriture. Le spectateur suit avec sidération l’emprise qu’elle exerce sur ses disciples ainsi que ses manœuvres manipulatoires sur les parents et la directrice de l’Institut incarnée par Sidse Bebett Knudsen rendue célèbre par son rôle dans la série « Borgen ». Le décor aseptisé, le style froid et distancié, et la mise en scène clinique renforcent le côté glaçant de cet endoctrinement. On en ressort l’estomac retourné !

Club Zero

Un film de Jessica Hausner

Avec Mia Wasikowska, Sidse Bebett Knudsen, Amir El-Masry

Distributeur : Praesens Film

Durée : 110 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 27 septembre 2023