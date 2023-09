Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Fanny et Jean ont tout du couple idéal : épanouis dans leur vie professionnelle, ils habitent un magnifique appartement dans les beaux quartiers de Paris et semblent amoureux comme au premier jour. Mais lorsque Fanny croise par hasard Alain, un ancien camarade de lycée, elle est aussitôt chavirée. Ils se revoient très vite et se rapprochent de plus en plus.

Pour son 50ème long-métrage, Woody Allen nous livre un film tourné dans la Ville lumière en français. Pour l’occasion, il s’est entouré de nombreuses stars comme Lou de Laâge, Melvil Poupaud, Niels Schneider, mais aussi Valérie Lemercier dans le rôle de la mère de Fanny, Elsa Zylberstein ou encore Grégory Gadebois pour incarner un détective privé. Le film commence comme une comédie romantique et vire au thriller malicieux. Le triangle amoureux oppose un écrivain romantique et un homme d’affaires peu scrupuleux. On se régale de ce vaudeville haletant où le hasard n’a pas dit son dernier mot !

Coup de chance

Un film de Woody Allen

Avec Lou de Laâge, Melvil Poupaud, Niels Schneider, Valérie Lemercier

Distributeur : Frénétic

Durée : 93 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 27 septembre 2023