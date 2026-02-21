Commencez à sauver l’humanité dans la démo de Battlestar Galactica: Scattered Hopes

Ce jeu vidéo tactique innovant, inspiré de l’une des licences les plus emblématiques de la science-fiction, vous plonge au cœur d’un monde en constante évolution, dans des situations d’une rare intensité où chaque décision peut précipiter votre chute. Pour goûter aux mécaniques de roguelite, téléchargez dès maintenant la démo jouable gratuite de Battlestar Galactica: Scattered Hopes dans le cadre du Steam Néo Fest.

La maîtrise d’Alt Shift en matière de narration axée sur les choix et de gestion de crise atteint de nouveaux sommets : vous voilà aux commandes d’une modeste flotte de vaisseaux spatiaux, dernier espoir d’une humanité aux abois. Les Douze Colonies, ultime refuge de votre espèce, doivent être laissées loin derrière tandis que la menace Cylon se fait toujours plus pressante : Battlestar Galactica: Scattered Hopes est un jeu de survie qui entend mettre votre sens tactique et votre gestion millimétrée de la flotte à l’épreuve. Mais attention aussi aux sabotages venus de l’intérieur !

Battlestar Galactica: Scattered Hopes s’appuie sur le savoir-faire tactique et narratif d’Alt Shift, dont le jeu Crying Suns a séduit plus d’un million de personnes, ainsi que sur la maestria artistique du studio qui rend parfaitement hommage à l’univers saisissant de Battlestar Galactica.

