Découvrez comment les Orcs apprennent à contrôler leurs émotions dans la démo de Don’t Kill Them All 

Don’t Kill Them All est un jeu de stratégie en tour par tour brutal mâtiné de construction de base dont la campagne Kickstarter a été financée à plus de 100 % ! Le studio a profité du Québec Games Showcase pour diffuser une nouvelle bande-annonce de son jeu, qui profite d’une Early Démo gratuite à découvrir dès à présent sur Steam.

Les Orcs ne meurent pas. Ils enragent !

Don’t Kill Them All n’est pas un jeu de stratégie classique : il est propulsé par un système unique de Rage, où savoir quand arrêter de frapper est plus important que de porter le coup final. Les raids vous propulsent dans des environnements générés de manière procédurale constellés de PNJ étranges, de secrets bien cachés, de dangers multiples et d’ennemis avec de la vie. Souvenez-vous, les Orcs ne meurent pas. Ils enragent ! Se faire frapper au visage, perdre des ressources ou attaquer trop de fois en un tour augmentent leur rage. Remplissez la jauge et votre Orc explose dans un mode KILL THEM ALL pour le moins… compliqué à gérer. Gagnez le combat pour reprendre le contrôle, mais si tous les Orcs se déchaînent en même temps, le raid et tout ce que vous avez récupéré jusque là partent en fumée.

Même les Orcs ont besoin d’une pause

Après une longue journée à rager, crapahuter et tenter de contrôler la horde, vous retournez au camp pour découvrir le côté plus calme de la vie des Orcs. En tant que Chef de Guerre, vous aidez votre clan à se reposer, à récupérer et à évoluer en renforçant les liens qui unissent chaque membre. Vous développez alors chez eux des passions qui leurs seront utiles au combat comme en dehors, découvrant chez eux des traits de personnalité qui façonnent leur manière de se battre et d’interagir. Même les Orcs ont des passions, des espoirs et même des rêves : les nourrir est peut-être la clé pour survivre au prochain raid.

Découvrez la démo dès maintenant

Cette Early Demo pour Don’t Kill Them All est disponible dès maintenant sur Steam. Elle ouvre une période de développement ouvert aux côtés de la communauté.