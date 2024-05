Comment Galaxy AI optimise le travail quotidien

Finir sa journée en toute sérénité grâce à Galaxy AILorsque l’on souhaite commencer une journée de travail bien méritée, on n’a souvent pas envie de passer encore beaucoup de temps à archiver tous les matériaux et ressources de la journée. Galaxy AI y remédie grâce à la fonction Note Assist qui prend en charge cette tâche en quelques secondes. Elle apporte notamment son soutien avec des suggestions de formulation, des options de traduction et des résumés utiles. Ces nombreuses fonctionnalités contrôlées par IA du Samsung Galaxy S24 aident à rendre le travail quotidien plus rapide et plus efficace. Elles fonctionnent en toute sécurité sur son propre smartphone, et sont idéales lorsque l’on voyage à l’étranger avec un réseau de mauvaise qualité. La simplicité d’utilisation de Galaxy AI s’intègre sans peine dans le quotidien du travail. L’efficacité atteint ainsi un nouveau niveau et les technologies intelligentes de Samsung Galaxy AI deviennent un compagnon dont on ne peut plus se passer au quotidien. Depuis fin mars, les fonctions Galaxy AI sont disponibles pour d’autres appareils Samsung grâce à la mise à jour One UI 6.1, en plus de la série Galaxy S24. La mise à jour est déployée en continu sur la série Galaxy S23, le Galaxy S23 FE, le Galaxy Z Fold5, le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Tab S9 et offre un nouveau standard pour l’IA mobile grâce à une approche hybride qui combine l’IA sur l’appareil et dans le cloud.