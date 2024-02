Partager Facebook

Twitter

Pinterest

« Comment j’ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès », c’est le titre du nouveau roman jubilatoire de Romain Puertolas paru aux éditions Albin Michel. Ancien capitaine de police, l’auteur à succès est obsédé depuis 2011 par cette affaire aussi intitulée « la tuerie de Nantes ». La seule manière de mettre un terme à cette torture ? Retrouver le présumé meurtrier de sa femme, de leurs quatre enfants et de leurs deux chiens. Vu une dernière fois le 14 avril 2011 dans le Sud de la France, l’homme s’est évaporé dans la nature depuis. Est-il encore en vie? C’est la question qui se pose.

Pour y répondre, Romain Puertolas s’est lancé dans un « roman-quête ». Il expose des pistes inédites et explore notamment la piste américaine. Selon l’écrivain, il ne s’est pas suicidé. Il serait caché quelque part ou décédé d’une mort naturelle. Dans cette enquête surprenante, l’auteur de « L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea » navigue habilement entre réalité et fiction. Il comble les trous de l’enquête minutieuse et fouillée en recourant à son imagination fertile. Il ajoute ainsi une couche farfelue en devenant lui-même un personnage de sa fiction qui va même comparaître devant une Cour d’Assises pour avoir tué Xavier Dupont de Ligonnès en lardant son visage de 94 coups de couteau à beurre! Un récit inventif et rocambolesque à souhait où l’on retrouve avec plaisir la marque de fabrique de l’auteur !