Avis – Samsung Galaxy S24 Ultra

Dernier fleuron de Samsung, le S24 Ultra a tout pour mériter sa place sur la plus haute marche du podium. Petit tour de piste avec ce ténor, qui ne nous a pas déçus au cours de ce test.

Au top et dopé à l’IA

Le Samsung Galaxy S24 Ultra se positionne comme un concurrent majeur sur le marché des smartphones haut de gamme, rivalisant avec des modèles tels que l’iPhone 15 Pro Max, le Pixel 8 Pro, le P60 Pro, et le Honor Magic6 Pro. Doté du puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et offrant jusqu’à 1 To de stockage, il vise l’excellence en termes de performances. Il atteint sans sourciller les 1772000 points sous AnTuTu benchmark. Son système de caméra se distingue avec un capteur principal de 200 mégapixels et trois autres capteurs offrant des capacités de zoom optique avancées. L’écran AMOLED de 6,8 pouces offre une expérience visuelle exceptionnelle avec une luminosité maximale de 2600 cd/m² et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En matière de connectivité, le Galaxy S24 Ultra propose les derniers standards, et sa robustesse est assurée par un châssis en titane, une protection d’écran Gorilla Glass Victus Armor, et une certification IP68 pour l’étanchéité.

Sur le plan esthétique, le Galaxy S24 Ultra maintient le design épuré de la série Ultra sans modifications majeures. Son châssis en titane le distingue, bien que moins robuste que celui des derniers iPhone. Les dimensions restent proches du prédécesseur, mais son poids est parmi les plus élevés pour les smartphones non pliables. Les fonctionnalités physiques comprennent des boutons de contrôle classiques, des microphones, un emplacement pour carte SIM, un port USB-C, et un emplacement pour le stylet S Pen. La mémoire interne est proposée en configurations de 256, 512 Go ou 1 To, sans possibilité d’ajouter une carte mémoire externe.

La résistance du châssis en titane est soulignée, offrant une protection contre la chaleur grâce à son alliage spécifique. Le Galaxy S24 Ultra conserve la certification IP68 pour l’étanchéité, et son expérience audio est saluée pour son son stéréo équilibré, Dolby Atmos, et une qualité satisfaisante des basses. En matière de connectivité, le smartphone offre Wi-Fi 6E, 5G, NFC, Bluetooth 5.3, mais abandonne la prise jack pour les écouteurs.

L’écran AMOLED du Galaxy S24 Ultra se démarque, offrant une résolution de 1440×3120 pixels, une luminosité maximale de 2600 cd/m², et un traitement antireflet efficace. La fréquence de rafraîchissement variable et les options de personnalisation de l’affichage ajoutent à la qualité visuelle. Le smartphone prend en charge la technologie vidéo HDR10+, mais ne propose pas la compatibilité Dolby Vision.

L’utilisation du stylet est un atout notable, offrant des fonctionnalités pratiques telles que la prise de notes à distance et la navigation dans les diaporamas. La capacité du Galaxy S24 Ultra à diffuser des contenus en Full HD depuis des plateformes de streaming est soulignée, bien que la compatibilité Dolby Vision soit absente. La caméra du S24 Ultra se distingue par un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et deux téléobjectifs offrant des zooms optiques de 3x et 5x. La caméra frontale est de 12 mégapixels. L’application caméra propose divers modes et réglages, produisant des photos de qualité avec une exposition précise et une gestion efficace des conditions d’éclairage.

Le Galaxy S24 Ultra fonctionne sous Android 14 avec l’interface utilisateur One UI 6.1, bénéficiant de sept ans de mises à jour logicielles. Les fonctionnalités innovantes de Galaxy AI, telles que la traduction en direct, l’Interpréteur, Samsung Notes, et l’édition de photos, ajoutent une valeur significative à l’expérience utilisateur, fonctionnalités qui se retrouveront également sur d’anciens modèles et décrites plus avant dans un billet de ce blog. Le smartphone est équipé du Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, couplé à 12 Go de RAM, offrant des performances exceptionnelles et une expérience de jeu fluide.

La batterie de 5000 mAh offre une autonomie d’environ un jour et demi, améliorée par l’efficience du processeur. La recharge rapide de 45 watts est soulignée, bien que ne rivalisant pas avec certains concurrents proposant des puissances plus élevées. La recharge sans fil de 10 watts et la charge inversée sont également disponibles. En conclusion, le Samsung Galaxy S24 Ultra excelle dans tous les domaines, alliant performances exceptionnelles, esthétique soignée, expérience utilisateur enrichie, et capacités photographiques remarquables, le positionnant parmi les smartphones les plus impressionnants de sa génération.

Au final, le Galaxy S24 Ultra s’impose comme le meilleur smartphone sous Android à l’heure actuelle. Il est disponible à partir de CHF 1299.- sur le web, hors participation opérateur.