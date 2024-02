MWC 2024: Motorola et Lenovo présentent Smart Connect

Partager Facebook

Motorola et Lenovo ont dévoilé lors du MWC 2024 un outil révolutionnaire en préparation, le concept d’écran adaptatif de Motorola, baptisé « Smart Connect ».

Cet outil promet de redéfinir notre façon d’interagir avec les gadgets technologiques en offrant une expérience utilisateur homogène, permettant un transfert fluide de tâches entre différents appareils. Finies les complications liées aux échanges de fichiers, Smart Connect simplifie cette cohabitation entre dispositifs en offrant un presse-papiers intelligent central pour copier et coller du contenu d’un appareil à l’autre sans effort.

Smart Connect va au-delà en proposant des fonctionnalités intelligentes, comme le partage de connexion mobile avec d’autres appareils connectés. Ainsi, un téléphone peut servir de point d’accès pour une tablette ou un ordinateur, et il est possible d’utiliser son smartphone comme webcam ou de diffuser du contenu vers d’autres appareils pour profiter d’un écran plus grand. Le lancement de Smart Connect est prévu dans les prochains mois sur la Microsoft Store et Google Play Store, avec une compatibilité annoncée pour certains produits Lenovo et Motorola.

En parallèle, Motorola a présenté un concept d’écran adaptable qui va au-delà d’un simple affichage. Cet écran pourrait se transformer pour répondre à divers besoins, passant par exemple en mode « tente » pour tenir debout seul ou se portant au poignet comme une montre. Ces innovations s’inscrivent dans une volonté de simplifier l’utilisation quotidienne de la technologie en offrant des solutions polyvalentes et intuitives.