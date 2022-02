Company of Heroes 3 détaille sa campagne en vidéo

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La légende de la stratégie en temps réel est de retour, cette fois sur les magnifiques côtes méditerranéennes avec des combats spectaculaires et de nouvelles couches stratégiques. Company of Heroes 3™ sortira sur PC en 2022, avec sa narration à hauteur d’homme au cœur d’un tout nouveau théâtre de guerre balnéaire. Dans Company of Heroes 3, les joueurs profitent de nouvelles fonctionnalités comme la Carte de Campagne Dynamique et la Pause Tactique Complète pour mener leurs troupes vers la victoire. Relic Entertainment revient en vidéo sur les nombreuses améliorations apportées au gameplay de la campagne du jeu, et notamment sur l’accent mis sur sa rejouabilité.

La nouvelle Carte de Campagne Dynamique offre un gameplay ‘bac à sable’ qui permet de diriger l’ensemble de l’effort de guerre avec une profondeur stratégique unique en son genre. Chaque décision compte ! Le Mission Designer David Milne explique comment Relic a repensé ses missions pour offrir un défi conséquent tout en permettant aux joueurs de les réussir quelle que soit la faction, la compagnie ou l’unité choisie. Le studio s’arrête également sur les grandes batailles et lieux emblématiques que les passionnés d’histoire retrouveront dans le jeu, sans oublier les petits récits méconnus de la Seconde Guerre mondiale qui ont également caractérisé ces temps troublés.

Toutes les informations sur Company of Heroes 3 sont sur www.companyofheroes.com