World War 3 sera ouvert au public ce week-end

Un Stress Test ouvert à tous en amont de la bêta ouverte prévue pour mars 2022

MY.GAMES et The Farm 51 annoncent le lancement d’un Stress Test ouvert au public pour World War 3 via Steam et le MY.GAMES Store. World War 3 est ainsi accessible à tous gratuitement jusqu’au 7 février à 13h00.

World War 3 cherche à retranscrire une expérience de combat tactique réaliste tout en demeurant accessible à l’ensemble des joueurs. Les armes disponibles dans l’arsenal du jeu ont été modélisées à partir de celles utilisées par les armées du monde entier. De nombreux paramètres, comme la balistique et la physique, renforcent l’immersion et le réalisme.

World War 3 est disponible en bêta fermée depuis le mois de novembre pour ceux et celles qui ont fait l’acquisition d’un pack ainsi que pour les joueurs de l’accès anticipé de Steam. Le Stress Test de ce week-end vise à préparer au mieux le lancement de la bêta ouverte de World War 3 en mars 2022.

Pendant tout le week-end, les joueurs pourront accéder au contenu de la bêta fermée de World War 3, à savoir deux modes de jeu et quatre cartes : match à mort par équipes sur Berlin et Varsovie, et opérations tactiques sur Berlin, Varsovie, Moscou et Poliarny. De plus, ceux et celles qui participeront au Stress Test recevront en exclusivité le casque LWH Dark en jeu.

Pour participer, il suffit de télécharger World War 3 gratuitement sur le MY.GAMES Store ou sur Steam. Les joueurs auront besoin d’un compte MY.GAMES pour s’inscrire.

La progression des joueurs lors du Stress Test sera conservée s’ils décident ensuite de faire l’acquisition d’un pack pour participer à la bêta fermée. Au lancement de la bêta ouverte, en mars 2022, la progression de l’ensemble des joueurs sera remise à zéro et le jeu deviendra officiellement free-to-play.