Dying Light 2 Stay Human le parkour vous va si bien

Dying Light 2 Stay Human sera disponible demain sur PC (Steam, EGS), PS4/5, Xbox One et Xbox series X/S. Après 7 ans de production, Techland sortira son dernier titre axé sur les mécanismes de parkour et de combat – un jeu expansif rempli d’activités en monde ouvert, des couleurs électrisantes des âges sombres modernes, des choix à faire et un système d’alternance jour/nuit.

Dans Dying Light 2 Stay Human, les joueurs pourront façonner l’avenir de The City par leurs actions et observer son évolution. Déterminez l’équilibre du pouvoir par vos choix au milieu du conflit croissant et forgez votre propre expérience. Dans ce jeu à venir, vous pourrez être à la fois brutal et créatif dans vos combats. Vous devez compter sur vos capacités de parkour et de combat pour survivre, soutenues par plus de deux cents armes à essayer, plus de vingt mods et des dizaines de mouvements puissants. Ceux qui recherchent le meilleur équipement doivent attendre la nuit pour s’aventurer dans les cachettes sombres des infectés. La lumière du soleil les tient à distance, mais une fois qu’elle a disparu, ces monstres quittent leurs repaires, libres d’explorer et de commencer la chasse.

Ce jeu est conçu pour vous offrir une expérience riche et immersive dans sa campagne solo, mais il prend également en charge un mode coopératif à 4 qui vous permet de suivre l’histoire et même de terminer le jeu avec vos amis. En fonction des choix effectués par l’hôte du jeu, le monde de Dying Light 2 Stay Human peut prendre une toute autre forme.