Concours : gagnez le code digital du jeu « House of Ashes » sur Xbox One ou Xbox Series X

Nous mettons en concours 3 x 1 code digital du jeu « House of Ashes » valable sur Xbox One ou Xbox Series X. Pour y prendre part, envoyez un courriel à l’adresse c.talaber@s2pmag.ch et indiquez dans l’objet le nom du concours. Le gagnant sera contacté par courriel. Ce concours est valable jusqu’au 12.12.2021.

L’anthologie The Dark Pictures est une série de jeux d’horreur à embranchements, où vos décisions déterminent votre histoire. House of Ashes est le troisième jeu de la série. À la fin de la guerre d’Irak, les Forces spéciales, à la recherche d’armes de destruction massive, découvrent quelque chose de bien plus dangereux : un temple sumérien enfoui, où des créatures surnaturelles ont fait leur nid. Pour survivre à cette nuit sous terre, ils vont devoir s’allier avec leurs ennemis à la surface.