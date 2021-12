Partager Facebook

Lineage2M est désormais disponible dans 35 pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Les joueurs vont pouvoir explorer d’incroyables environnements en 3D 4K, profiter de temps de chargement ultra-rapides et participer à des batailles en monde ouvert qui rassembleront jusqu’à 10.000 personnes. Lineage2M est maintenant disponible sur Android, iOS, ainsi que PC via la plateforme de cross-play PURPLE.

Lineage2M est disponible en téléchargement gratuit et dispose d’achats intégrés. Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent faire l’acquisition de l’Aden Pass, qui les récompensera à mesure qu’ils accompliront des quêtes. Ils peuvent également acheter le Pass du Débutant qui leur octroiera un livre de compétences de niveau épique ainsi que d’autres récompenses.

Divers événements sont prévus pour le lancement, et les joueurs qui utilisent le service de cross-play PURPLE recevront plusieurs récompenses.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du jeu.