Avis – Sony Xperia 1 VII : la constance érigée en stratégie

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Pas de révolution, mais une précision chirurgicale : le Xperia 1 VII affine la recette maison sans jamais la bouleverser. Une stratégie qui divise, entre fidélité à ses fondamentaux et refus de suivre les tendances du marché.

Sony, fidèle à sa gamme premium, dévoile la septième mouture de son vaisseau amiral, le Xperia 1. Ce cru 2025, sobrement baptisé Xperia 1 VII, s’inscrit dans la droite lignée du modèle précédent, optant pour une série de retouches mesurées plutôt qu’un bouleversement radical.

L’année s’annonce dense pour le constructeur nippon, qui aligne sur le marché un casque audio WH-1000XM6 attendu de longue date, de nouveaux téléviseurs… et un unique smartphone. Dans une gamme déjà minimaliste, limitée à trois modèles (Xperia 1, 5 et 10) réactualisés annuellement, la sortie de ce seul terminal haut de gamme ne souffre d’aucun droit à l’erreur — surtout au tarif imposant de CHF 1399.-, l’un des plus élevés du secteur.

À ce prix, Sony livre un écran OLED de 6,5 pouces, animé par le dernier Snapdragon 8 Elite, associé à une mémoire vive et un stockage généreux, ainsi qu’un triple module photographique bénéficiant d’une mise à jour bienvenue de son ultra grand-angle. Fidèle à ses singularités, la marque conserve le port microSD et la prise mini-jack, deux reliques appréciées que la concurrence a depuis longtemps sacrifiées sur l’autel de la modernité. De quoi rivaliser avec les ténors du marché, tels le Galaxy S25 Ultra de Samsung, le Xiaomi 15 Ultra ou le Find X8 Pro d’Oppo ?

Un design figé… par choix ou par prudence ?

Chez Sony, la continuité esthétique frôle l’obsession. Après un Xperia 1 VI calqué sur le V, ce VII reprend quasiment à l’identique les lignes de son prédécesseur, au millimètre près (162 x 74 x 8,2 mm) — si ce n’est un surpoids symbolique de cinq grammes, difficile à justifier. L’écran occupe 86,88 % de la façade, surmonté d’une fine bande abritant le capteur selfie, un refus obstiné d’adopter l’écran perforé plébiscité ailleurs. Le tout est protégé par un Gorilla Glass Victus 2, tandis qu’au dos, le verre renforcé sur revêtement texturé assure une bonne prise en main et évite les traces disgracieuses.

Sur la tranche droite, on retrouve un lecteur d’empreintes logé dans le bouton d’allumage — choix atypique à l’ère des capteurs intégrés à l’écran —, la réglette de volume et l’incontournable déclencheur photo physique, clin d’œil assumé à l’univers Alpha de la marque. Le tiroir SIM/microSD, accessible sans outil, côtoie un port USB-C en bas et, rareté bienvenue, une prise mini-jack en haut. L’ensemble est certifié IP65/68 pour une résistance accrue à l’eau et à la poussière.

Un écran maîtrisé, mais sans révolution

Le Xperia 1 VII reconduit la dalle OLED LTPO de 6,5 pouces, au rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, et une définition de 1080 x 2340 pixels. Les optimisations se font dans la nuance : une température des couleurs mieux calibrée, un delta E réduit en mode Créateur, et surtout une luminosité maximale passant de 1 328 à 1 713 cd/m², garantissant une excellente lisibilité en extérieur malgré une réflectance encore élevée (46 %).

Puissance et endurance, au prix d’une chauffe perceptible

Animé par le Snapdragon 8 Elite, flanqué de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, le terminal se montre d’une fluidité exemplaire, y compris en usage graphique intensif. Les performances soutenues se paient toutefois d’une élévation notable de la température, que Sony propose de contenir via un mode limitant la fréquence maximale des processeurs. L’autonomie reste solide, avec près de 19 heures d’usage mixte, mais la recharge demeure modeste : 30 W filaire (1 h 25 pour une charge complète), 15 W sans fil et compatibilité avec la charge inversée.

Photographie : un ultra grand-angle revu à la hausse

Si le bloc photo conserve sa configuration à trois modules, l’ultra grand-angle hérite désormais d’un capteur 48 Mpx, comme l’objectif principal, promettant davantage de détails. Sony maintient un traitement d’image doux, respectueux des textures, au prix d’une exposition parfois appuyée. En basse lumière, la restitution reste honorable, avec une colorimétrie légèrement jaunie. Les autres modules (téléobjectif variable 3,5x à 7,1x et capteur frontal 12 Mpx) conservent leurs limites : manque de piqué, lissage perceptible et bruit en zoom extrême. La vidéo atteint la 4K à 120 i/s à l’arrière, mais la chauffe impose de courtes séquences.

Un haut de gamme qui assume son isolement

Le Xperia 1 VII livre une expérience raffinée et cohérente, entre écran calibré, puissance certaine, connectique complète et fonctions créatives. Pourtant, l’absence d’innovations marquantes, les performances photo inégales et la recharge en retrait l’empêchent de trôner sans conteste au sommet du marché. Peu sensible aux sirènes de l’intelligence artificielle qui fascinent ses rivaux, Sony poursuit sa route à contre-courant, misant sur la fiabilité plus que sur la surprise — un pari risqué dans un secteur où l’immobilisme peut vite se confondre avec le déclin.