Concours : gagnez votre place de cinéma pour le film « SUPERGIRL »

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S2PMag et Warner Bros. vous offrent la possibilité de gagner votre place de cinéma (3 x 2) pour le long-métrage « SUPERGIRL » qui sortira dans les salles romandes le mercredi 01 juillet 2026.

SUPERGIRL, tout nouveau titre de DC Studios à sortir au cinéma, sera distribué l’été prochain par Warner Bros. Pictures dans le monde entier. Réalisé par Craig Gillespie, sur un scénario d’Ana Nogueira, le film est interprété par Milly Alcock, dans le double rôle de Supergirl/Kara Zor-EI. Lorsqu’un adversaire aussi impitoyable qu’inattendu menace son monde, Kara Zor-EI, alias Supergirl, fait équipe à contrecœur avec un improbable compagnon et s’engage dans une odyssée cosmique où justice et vengeance se confondent.

📅 Le tirage au sort aura lieu le 30 juin 2026.

📧 Pour participer :

Envoie un e-mail à c.talaber@s2pmag.ch avec pour objet :

« Concours Ciné SUPERGIRL »

Dans ton message, indique :

ton nom et prénom

ton adresse postale complète

⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse. Les gagnants recevront leur lot directement par La Poste.

Bonne chance !

L’équipe S2PMag