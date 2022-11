The Witcher 3: Wild Hunt arrive sur les consoles Next Gen ce mois de décembre

Partager Facebook

Améliorée avec la puissance des consoles next-gen et des PC modernes en tête, la sortie prochaine du jeu de rôle primé de CD PROJEKT RED proposera des dizaines d’améliorations visuelles, de performance et techniques par rapport à l’original. Elles incluent notamment la prise en charge du ray tracing, de meilleurs temps de chargement sur les consoles, ainsi qu’une variété de mods intégrés à l’expérience. En plus des contenus additionnels inspirés de la série Netflix The Witcher, ces améliorations seront présentées la semaine prochaines dans un événement REDstreams dédié sur Twitch, où le studio présentera du gameplay de la version next-gen du jeu.

La version next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition sera disponible à l’achat numérique sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, incluant tous les DLCs sortis jusqu’à ce jour ainsi que les deux extensions majeures : Hearts of Stone & Blood and Wine. De plus, une mise à jour next-gen gratuite sera disponible pour toutes les personnes qui possèdent une version du jeu sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Une édition physique sortira après la version numérique, à une date que nous annoncerons ultérieurement.

En plus de la sortie next-gen, les versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch de The Witcher 3 : Wild Hunt recevront également une mise à jour avec de nombreuses additions et améliorations, ainsi que le contenu additionnel au thème du Witcher de Netflix. Davantage de détails, dont la date de sortie, seront annoncés bientôt.