Construire un royaume, une pièce après l’autre : Drop Duchy sortira cet automne sur PC

Mélange détonnant de blocs qui tombent à organiser, de jeu de stratégie et de gestion à la sauce roguelite, Drop Duchy sortira plus tard dans l’année sur PC via Steam.

Choisissez quelles structures placer à côté des blocs de forêt luxuriante, de cours d’eau ou de plaines pour déterminer la manière dont vous pourrez optimiser vos ressources, afin de servir au mieux votre royaume en pleine expansion. La gestion des stocks est loin d’être votre seul enjeu : les camps de mercenaires bénéficieront également d’avantages lorsqu’ils seront placés à côté de certains terrains. Il vous faudra sans cesse trouver le bon équilibre entre vos bénéfices et ceux de vos adversaires, pour préparer au mieux l’affrontement inévitable de toutes les forces en présence.

La nature intuitive du gameplay rend la complexité de Drop Duchy particulièrement accueillante. Bien jouer, c’est s’offrir différents embranchements et décisions cruciales afin de tracer le sillon d’un royaume puissant, à même de mener l’assaut contre une forteresse ennemie. Débloquez diverses améliorations et modificateurs sous forme de cartes, obtenez de nouvelles structures et leurs bonus associés, recrutez plus de soldats et collectez davantage de ressources, entre autres avantages cruciaux liés à la personnalisation complète de votre deck de cartes. En cas d’échec, il ne faudra que quelques secondes pour lancer un nouveau tour et expérimenter de nouvelles stratégies.

Drop Duchy a imaginé de nombreuses factions et modificateurs pour renouveler les mécaniques d’empilement de blocs, de personnalisation de deck de cartes et de prise de décision qui sont au cœur de son concept original. Son esthétique proche de la maquette ajoute une bonne dose de charme à l’action débordante du jeu, sur lequel souffle un vent d’aventure particulièrement rafraîchissant. Peu importe les cartes que vous avez en mains : le défi offert par Drop Duchy est toujours passionnant et bourré de possibilités.