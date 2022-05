Cookie Run: Kingdom disponible en Europe !

Partager Facebook

Cookie Run: Kingdom est un RPG qui vous invite à collectionner des Cookies et des petits gâteaux aussi mignons que redoutables. Il combine habilement aventure, combats, jeu de décoration et de gestion d’un royaume.

Pour sa sortie en Europe, Cookie Run: Kingdom bénéficie d’une importante mise à jour notamment centrée sur le premier chapitre de l’aventure, L’Odysée des Cookies. Un nouveau chapitre complet a été ajouté : il vous invite à découvrir l’histoire de Cookies Héroïques, rassemblés au Royaume Vanille Pure pour discuter de la paix dans le monde des Cookies. De nouveaux lieux et défis inédits verront également le jour avec les futurs chapitres de cette Odyssée des Cookies qui s’annonce pleine de rebondissements ! Nouveaux Cookies, amélioration du contenu JcJ de l’Arène du Royaume, ajout d’un système de titres, réorganisation des informations du Royaume : Cookie Run: Kingdom est plus accessible et fun que jamais pour sa sortie européenne !

Cookie Run: Kingdom est désormais disponible sur l’App Store et Google Play.