NIFFF 2022 : JOYCE CAROL OATES, REINE DU GOTHIQUE AMÉRICAIN, EST L’INVITÉE D’HONNEUR DU FESTIVAL

LA GRANDE PRÊTRESSE DE LA LITTÉRATURE AMÉRICAINE



Tout au long d’une oeuvre de plus de 150 livres, Joyce Carol Oates s’est souvent illustrée grâce à des incursions saisissantes dans le domaine du fantastique et du thriller (ZOMBIE, 1995; LE RAVIN, 2001; L’HOMME SANS OMBRE, 2018). Son style unique se caractérise par une versatilité hors-norme, tant dans les genres littéraires que dans les formats de ses écrits, de la nouvelle au roman-fleuve. Révélée par EUX (1970), plongée implacable au coeur du prolétariat américain, elle rayonne aussi dans l’horreur, le gothique et le thriller psychologique dont elle s’approprie les codes pour restituer la violence sociale et politique d’un pays aux prises avec ses démons. Observatrice impitoyable de notre contemporanéité, elle sonde la part d’ombre de l’âme humaine avec un réalisme aussi cru que fascinant. Ainsi, BLONDE (2000), biographie romancée et brutale de Marilyn Monroe, prend des accents de fable gothique et aborde les sujets chers à l’autrice : condition féminine, dédoublement, santé mentale et rapport à la réalité. La très attendue adaptation de cet ouvrage majeur dans la carrière de Joyce Carol Oates par le réalisateur néo-zélandais Andrew Dominik devrait sortir cette année.



Invitée d’honneur du NIFFF 2022, Joyce Carol Oates présidera le Jury international, donnera une conférence dédiée à son œuvre et à son rapport à l’imaginaire (jeudi 7 juillet) ainsi qu’une séance de dédicaces pour le public. Cet événement s’inscrit dans la démarche pluridisciplinaire du NIFFF qui vise à explorer les liens entre littérature et cinéma. Depuis sa création en 2010, le forum New Worlds of Fantasy (NIFFF Extended) a notamment accueilli George R. R. Martin (2014), Michael Moorcock (2015), Jean-Claude Mézières (2017) et David Cronenberg (2018).



Les réservations pour la masterclass seront ouvertes le 16 juin, à l’issue de la conférence de presse.