Le nouvel OPPO A58 arrive avec plus de performance et une expérience de divertissement immersive

OPPO a présenté ce jour le nouveau modèle de sa série A: l’OPPO A58. Doté d’un grand écran FHD+ Sunlight de 6,72 pouces et de haut-parleurs Dual-Stereo, ce smartphone promet une expérience de divertissement impressionnante. Grâce à la puissante technologie de charge SUPERVOOC TM de 33 W, la batterie de 5000 mAh et la certification IP54, le nouveau modèle A accompagne ses propriétaires au quotidien avec fiabilité. L’OPPO A58 est dès à présent disponible en Suisse dans les coloris Dazzling Green et Glowing Black, au prix de CHF 199.– (prix de vente conseillé).

Expérience de divertissement immersive: un écran lumineux et un son impressionnant

L’OPPO A58 impressionne par son grand écran FHD+ de 6,72 pouces, qui offre une résolution de 2400×1080 et couvre la totalité de l’espace colorimétrique DCI-P3 pour afficher des images réalistes et du texte parfaitement contrasté. Les haut-parleurs Dual-Stereo garantissent une expérience sonore de haute qualité, en diffusant un son amélioré de 40 % par rapport à la génération précédente. L’utilisatrice ou l’utilisateur bénéficie ainsi d’un son stereo-surround pour les appels, les jeux et les vidéos. Le mode Ultra-Volume amélioré du modèle A permet d’augmenter le volume des haut-parleurs jusqu’à 300 % – idéal pour écouter de la musique ou entendre clairement pendant les conversations téléphoniques dans un environnement bruyant. Le volume de l’écouteur peut également être augmenté jusqu’à 200 % pour les appels téléphoniques et les appels vocaux via WhatsApp et Messenger.

Performance de caméra et de batterie exceptionnelle dans les situations du quotidien

La caméra IA de 50 MP et l’appareil photo pour portraits de 2 MP garantissent ensemble des portraits saisissants, tandis que la caméra frontale de 8 MP convient à merveille pour des selfies à couper le souffle et des appels vidéo de qualité supérieure. Des fonctions telles que les prises de vue nocturnes stylisées, la retouche de portrait par IA et le mode panoramique offrent une expérience photographique complète. Le Pixel-Binning permet en outre d’obtenir des images à haute résolution parfaitement nettes, même si les conditions d’éclairage sont mauvaises.

Grâce à la technologie de charge rapide SUPERVOOC TM de 33 W, 75 minutes suffisent pour une charge à 100 %[1] de la batterie de 5000 mAh. De plus, les fonctions d’économie d’énergie par IA prolongent l’autonomie de la batterie. L’OPPO A58 permet par exemple de téléphoner pendant 91 minutes avec seulement 5 % de charge.

Le Dynamic Computing Engine de ColorOS 13.1 assure une réactivité et une fluidité accrues lors des changements d’application – idéal pour les jeux ou le multitâche. La certification IP54 garantit par ailleurs que l’OPPO A58 résiste aux éclaboussures et à la poussière, ce qui augmente sa durée de vie[2].

Performance optimale dans un design de la plus haute qualité

L’OPPO A58 disponible en deux coloris rafraîchissants – Glowing Black et Dazzling Green – tient confortablement dans la main, grâce à un design fin. Avec sa face arrière en verre 2,8 D aux formes arrondies et aérodynamiques, qui est décorée avec un panneau ovale poli autour du module de caméra, l’OPPO A58 ne pèse que 192 g et ne mesure que 7,99 mm d’épaisseur.

Équipé du processeur MediaTek Helio G85, l’OPPO A58 offre une performance nettement supérieure à celle de ses prédécesseurs. Il dispose également de 6 Go de RAM et 128 Go de ROM, auxquels peuvent s’ajouter jusqu’à 12 Go d’extension RAM, ce qui lui permet d’offrir une performance remarquable au quotidien.

Prix et disponibilité

L’OPPO A58 est dès à présent disponible en Suisse dans les coloris Dazzling Green et Glowing Black, au prix de CHF 199.– (prix de vente conseillé).