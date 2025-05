La première extension de Kingdom Come: Deliverance II, Brushes with Death, est disponible

Plongez dans un scénario immersif avec Brushes with Death, où Henry devra aider un artiste énigmatique à lever le voile sur son passé. Dans une série de quêtes, couvrant les deux cartes du monde de Kingdom Come: Deliverance II, Henry devra trouver, persuader (et parfois éliminer) une foule de personnages connus et inconnus pour aider son nouvel ami à terminer la peinture la plus importante de sa vie. Dans ce premier DLC, les joueurs vont devoir trouver les réponses aux nombreuses questions entourant ce personnage éclectique. Qui est-il, quelle est sa véritable nature ? Comment en sait-il autant, et pourquoi se promène-t-il avec un crâne humain peint ?

En plus des nouvelles quêtes, Brushes with Death propose une toute nouvelle fonctionnalité permettant de modifier visuellement le bouclier d’Henry, en choisissant parmi une variété de motifs et de couleurs pour refléter le style personnel des joueurs.

Enfin, les fans pourront se mettre en selle et relever deux nouveaux défis en jeu, axés sur les courses de chevaux et le tir à l’arc à cheval ! Course de chevaux est un DLC gratuit faisant partie de la mise à jour 1.3, où les joueurs pourront se mesurer à trois adversaires sur une série d’itinéraires et de difficultés. Conçu pour repousser les limites de leur talent de cavalier, les fans pourront mettre à l’épreuve leur sens de l’observation, leur précision et leur intuition sur un parcours prédéfini et en tirant sur des cibles depuis leur cheval.

Brushes with Death est disponible dès maintenant. L’ensemble des propriétaires de l’édition Gold ou de l’Expansion Pass recevront automatiquement le nouveau contenu.