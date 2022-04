La saison 1 du Monde Vivant fait son retour pour clore la saga des dragons ancestraux

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La saison 1 du Monde Vivant de Guild Wars 2 fait son retour dans le jeu sous la forme d’épisodes gratuits pour tous les joueurs : c’est la première fois que ce contenu sera jouable depuis sa sortie initiale en 2013.

Dès maintenant et tout au long de l’année, la saison 1 fait son retour sous la forme d’épisodes narratifs pour permettre aux joueurs d’enfin découvrir les origines de personnages comme Rox et Braham. Les joueurs peuvent également terminer des succès exclusifs à la saison 1 et profiter à nouveau de l’arc narratif de la terrible Scarlet Bruyère. Les joueurs ont fréquemment demandé à pouvoir revivre la saison 1 du Monde vivant ; désormais, tous ceux qui possèdent le jeu de base de Guild Wars 2, y compris les comptes gratuits, pourront commencer à jouer à ce contenu, dont le format a été réorganisé pour mieux correspondre au reste du Monde Vivant.

La saison 1 a marqué le début de presque une décennie de contenu épisodique du Monde Vivant, il y a près de neuf ans. Après la sortie de Guild Wars 2, la saison 1, à l’origine pensée comme une histoire et des événements de jeu temporaires, a présenté aux joueurs un grand nombre de personnages qui allaient représenter les fondations des Gardiens de l’Éternité au cours des quelques années suivantes, et commencer l’histoire des dragons ancestraux, qui a pris fin dans la récente extension, End of Dragons. Pour la toute première fois, l’intégralité de l’histoire chronologique de Guild Wars 2 va enfin être jouable du début à la fin.

Ces épisodes seront aussi accompagnés de nouvelles récompenses pour donner aux joueurs l’occasion de remporter des pièces d’armure et des armes associées aux ennemis et alliés présents dans la saison 1.