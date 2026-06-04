Cygames revient à Japan Expo pour l’édition 2026

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L’éditeur et développeur de jeux vidéo Cygames, Inc. basé à Tokyo, annonce son retour à Japan Expo Paris pour son édition 2026. Celle-ci se tiendra du 9 au 12 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.

De nombreuses activités seront disponibles sur le stand de Cygames, situé dans le Hall 6 (Zone Gaming – Stand D754). Les visiteurs pourront notamment célébrer le lancement de Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok en essayant le jeu sur PlayStation5 et Nintendo Switch 2, découvrir des produits dérivés exclusifs sur place, participer à de multiples animations et tenter de gagner des prix inédits.

De plus, les comédiens officiels de Granblue Fantasy feront leur toute première apparition en France et monteront sur la scène du stand Cygames !

Le CyStore, la boutique officielle de Cygames, sera également de retour cette année, avec de nombreux produits dérivés exclusifs issus des franchises emblématiques Granblue Fantasy, Umamusume: Pretty Derby et Shadowverse: Worlds Beyond.

Enfin, de nombreuses surprises dont des tournois Granblue Fantasy: Versus Rising quotidiens et bien plus encore attendent les visiteurs sur place.