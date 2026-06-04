L’évasion du fort pourpre, la nouvelle extension de HearthStone, sortira le 7 juillet

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Les détenus les plus redoutés d’Azeroth passent à l’action, mais personne ne peut s’échapper de la prison de haute sécurité de Dalaran sans enfreindre quelques règles. Dans cette nouvelle extension de Hearthstone, Vanessa VanCleef réunit une bande hétéroclite de hors-la-loi pour tenter l’impossible, tandis que Maiev Chantelombre verrouille le complexe en le changeant en labyrinthe arcanique fluctuant.

Pour vous libérer, 135 nouvelles cartes sont à votre disposition, parmi lesquelles des cartes dotées du nouveau mot-clé Préparation qui vous permettront de réaliser des coups spectaculaires, d’introduire en cachette des serviteurs dans le camp de votre adversaire et de contourner les règles mêmes de Hearthstone. Avec l’arrivée des serviteurs hors-la-loi légendaires, toutes les barrières sont officiellement levées : jouez plusieurs exemplaires d’une même carte légendaire, débloquez un deuxième pouvoir héroïque et réécrivez les règles du jeu pour réussir l’évasion parfaite.

Les packs de préachat sont désormais disponibles et regorgent de cartes et d’éléments ornementaux.

NOUVEAUX ÉVÈNEMENTS ET SUITES DE QUÊTES

La grande évasion : du 2 au 16 juin, Vanessa VanCleef, la cerveau de cette évasion spectaculaire, organise une série de transferts de prisonniers afin de réunir son équipe au sein du fort Pourpre. Les détenus dont elle a besoin sont répartis dans les prisons les plus sécurisées d’Azeroth. Il va donc falloir détourner l’attention de la gardienne Maiev afin que Vanessa puisse réussir son coup. Si vous l’aidez, vous en tirerez un petit bénéfice.



: du 2 au 16 juin, Vanessa VanCleef, la cerveau de cette évasion spectaculaire, organise une série de transferts de prisonniers afin de réunir son équipe au sein du fort Pourpre. Les détenus dont elle a besoin sont répartis dans les prisons les plus sécurisées d’Azeroth. Il va donc falloir détourner l’attention de la gardienne Maiev afin que Vanessa puisse réussir son coup. Si vous l’aidez, vous en tirerez un petit bénéfice. État d’alerte : du 16 juin au 7 juillet, la gardienne Maiev impose un confinement total dans tout le fort Pourpre. Procédez avec prudence lors de ces missions spéciales. L’heure est presque venue de déclencher le plan diabolique de Vanessa VanCleef. Aidez-la à finaliser les derniers préparatifs et vous ne repartirez pas les mains vides.



: du 16 juin au 7 juillet, la gardienne Maiev impose un confinement total dans tout le fort Pourpre. Procédez avec prudence lors de ces missions spéciales. L’heure est presque venue de déclencher le plan diabolique de Vanessa VanCleef. Aidez-la à finaliser les derniers préparatifs et vous ne repartirez pas les mains vides. Suite de quêtes légendaires : lorsqu’on tente un gros coup, il faut s’y préparer méticuleusement. Commencez à planifier votre évasion grâce à une nouvelle série de quêtes légendaires. Dès la sortie de la mise à jour 35.6 et jusqu’au lancement d’Évasion du fort Pourpre le 7 juillet, disputez des parties en mode Standard et faites le plein de récompenses.



MISE À JOUR DES CHAMPS DE BATAILLE

Les anomalies sont de retour en champs de bataille ! Les anomalies modifient la taverne pour l’ensemble des joueurs et joueuses en début de partie. Nous vous avons préparé sept nouvelles anomalies pour accompagner le 17 qui seront sur le retour et les cinq qui ont été modifiées. De plus, vous aurez droit à des mises à jour pour les serviteurs, les sorts de la taverne et les bibelots histoire de pimenter encore un peu plus la seconde partie de la saison 13.