Orsay live ! exceptionnel : Renoir au Clair Obscur

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Dans le cadre de l’exposition « Renoir et l’amour : la modernité heureuse », le musée d’Orsay consacre une soirée exceptionnelle au 10ᵉ art et plonge au cœur de l’univers fascinant de Clair Obscur: Expedition 33, célébrant ce jeu vidéo multi-primé, dont l’esthétique est inspirée de la France de la Belle Époque et de la relation emblématique du couple Renoir-Aline.

Vous aussi, « entrez dans le tableau » et découvrez le processus créatif d’un récit et de personnages uniques qui ont ému des millions de joueurs en explorant la joie, l’amour et le deuil, des thèmes également présents dans l’œuvre d’Auguste Renoir.

Rencontrez les concepteurs du jeu Guillaume Broche (Directeur Créatif) et Nicholas Maxson-Francombe (Directeur Artistique) lors d’une table-ronde captivante qui dévoilera les sources d’inspiration qui les ont guidés, l’imaginaire de la Belle Époque, la statuaire du XIXème siècle et évidemment l’omniprésente peinture. ​

La musique sera également à l’honneur avec un concert envoûtant de la bande originale du jeu, interprétée par ses compositeurs Lorien Testard et Alice Duport-Percier. Lors de cette soirée, et toute la semaine du 23 au 28 juin, un accrochage unique mettra en lumière des parallèles entre des images de Clair Obscur: Expedition 33 et des collections du musée d’Orsay.

Préparez-vous à « peindre l’amour, peindre la vie » en cœur au sein de la nef du musée d’Orsay. Rejoignez-nous pour cette rencontre unique où le jeu vidéo, la peinture et la musique s’entrelacent, fusionnant ombres et lumières pour révéler toute la richesse de cette expérience esthétique immersive. Une soirée pleine d’émerveillement, d’émotions et de surprises…

Le temps d’une semaine, le musée d’Orsay voit les choses en grand pour accueillir l’univers visuel de Clair Obscur: Expedition 33. Grâce à un dispositif innovant, l’allée centrale de la nef se pare de prises de vues en jeu et concept arts, parfois inédits, qui entretiennent tous de profonds rapports esthétiques avec les collections du musée.

La peinture est omniprésente dans l’histoire de Clair Obscur: Expedition 33. Elle donne sa fonction à l’antagoniste dès les prémices de l’intrigue, et continue d’apporter de l’épaisseur au récit jusqu’à son aboutissement. L’accrochage se propose d’élucider quelques clins d’œil, « easter eggs », et échos transhistoriques : des pavés miroitants de Rue de Paris en temps de pluie de Gustave Caillebotte, auquel répondent les reflets de textures des sols de Lumière, jusqu’à la vue générale de Paris en ballon de Victor Navlet, dans la perspective du vol d’Esquie. Les architectures des gares d’Orsay et de Monoco se répondent, tandis que les iconiques monuments publics ou de mobilier urbain se croisent dans les environnements haussmanniens de Paris ville lumière à la ville inventée de Lumière. L’équipe artistique de Clair Obscur: Expedition 33 a puisé ses références dans l’iconographie que les collections du musée d’Orsay recouvrent, pour mieux en réinventer les emblèmes : Tour Eiffel et Arc de triomphe fracturés, Fontaines Wallaces statuarisées, et le monde soutenu par les quatre parties de Carpeaux en éclats…

Pour tout un nouveau public, le nom de « Renoir » évoque désormais aussi le patriarche de la famille Dessendre, et le musée d’Orsay les invite à redécouvrir comment pour Auguste Renoir, l’amour est aussi l’émotion fondatrice de bien des compositions, le liant humain qui donne vie aux toiles vibrantes, colorées où tout est possible… Par le prisme de la relation entre Renoir et Aline, Clair Obscur: Expedition 33 offre une médiation sur les liens entre l’art et la vie et introduit la réflexion que la peinture serait un refuge face aux souffrances du monde, et par prolongement une considération sur le pouvoir des mondes imaginaires du jeu vidéo. Qu’il s’agisse de son esthétique, ses sources d’inspiration et la force de son message, Clair Obscur: Expedition 33 propose un rapprochement novateur entre la peinture et le dixième art, auquel le musée d’Orsay veut rendre hommage.

Les tickets seront disponibles à partir du 9 juin à 11h ICI .

Événement spécial – le jeudi 25 juin de 19h à 22h

Programme :

​Ouverture de portes : 18h50 avec la conférence ou 19h30 sans la conférence

Accès aux expositions « Renoir et l’amour : la modernité heureuse », « Renoir dessinateur » ​ et à l’accrochage exceptionnel Clair Obscur: Expedition 33 visible du 23 au 28 juin

​Accès en continu de 19h à 20h45

​Niveau 0 et Nef

Rencontre inspirante avec les créateurs de Clair Obscur: Expedition 33

​De 19h30 à 20h15 / Dans la limite des places disponibles

Ne manquez pas cette conférence pour découvrir cette œuvre primée, ses innovations artistiques et ses liens étroits avec les œuvres impressionnistes et les collections du musée, dans un univers inspiré de la Belle Époque.

Avec les créateurs du jeu Guillaume Broche (Directeur Créatif) et Nicholas Maxson-Francombe (Directeur Artistique) et Paul Perrin, Conservateur en chef, directeur de la conservation et des collections du musée d’Orsay.

Modérée par Nicolas Gausserand, Conseiller Art Contemporain du musée d’Orsay

​Niveau 2 / Salle de fêtes

“Clair Obscur: Expedition 33 | A Painted Symphony”

​De 20h45 à 21h15 ​

Pour clôturer la soirée nous vous proposons un mini-concert de la bande originale de Clair Obscur: Expedition 33, composée par Lorien Testard et Alice Duport-Percier, dans la grande nef du musée d’Orsay. Sur scène, Alice Duport-Percier, au chant, déploiera sa voix inoubliable et pleine d’émotion, accompagnée de Lorien Testard à la guitare et d’Orane Donnadieu au piano. Une expérience envoûtante qui transporte le public dans l’univers Belle Époque dans ce lieu exceptionnel, un instant unique où art et musique se rencontrent.