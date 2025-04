Partager Facebook

En tournée avec « Formats », son premier spectacle, Forma de son vrai nom Priscilla Formaz, a fait halte au Point Favre à Chêne-Bourg jeudi 4 avril. Humoriste et chanteuse, la valaisanne a conquis le public avec son seule en scène. Durant 1h 15, l’artiste aux multiples facettes raconte sa vie et son rêve de devenir chanteuse. Un rêve devenu réalité.

« Aimez-moi !» « Je ferai n’importe quoi pour vous plaire ». Dès la chanson d’ouverture, le ton est donné. Priscilla a toujours voulu être aimée. Assoiffée de reconnaissance, elle a toujours tout donné pour plaire aux autres. N’hésitant pas à rentrer dans les formats convenus pour se conformer aux attentes d’autrui. Et quoi de mieux que de devenir chanteuse pour être regardée et considérée ?

En retraçant son parcours depuis bébé, elle évoque avec humour des personnages qui ont croisé sa route comme le producteur de musique ou sa prof de chant avec leurs recommandations foireuses. Sans oublier la conseillère d’orientation qui lui prédit un avenir dans le crépi l’imaginant bien peintre en bâtiment. Avec humour, elle parle de ses parents, de son premier groupe de musique, des répétitions, de ses études à la Haute école de musique (elle obtiendra un bachelor en jazz), du lancement de son propre projet, des premiers articles à son sujet, de la crise covid. La jeune femme finira (on ne vous dit pas comment) par se libérer du regard des autres et à se connecter à ses émotions en chantant.

Le récit est entrecoupé de chansons accompagnées de son piano. On jubile quand elle se met à rapper en suisse allemand. On se régale quand elle déforme les paroles de chansons connues. En écoutant Forma entonner ses chansons au piano, on pense immédiatement à l’humoriste belge Laura Laune.

Tantôt drôle, irrévérencieuse et touchante, Forma sait à merveille jongler entre les notes et les blagues. Son énergie, son abattage, sa créativité débordante (aussi au niveau des costumes), son sens de l’autodérision et ses formules percutantes ont ravi les spectateurs qui lui ont fait une standing ovation.

Priscilla Formaz, Sebastien Corthésy, texte et mise en scène