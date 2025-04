Qualcomm lève le voile sur le Snapdragon 8s Gen 4 : un bond technologique dans l’univers Android

Partager Facebook

Une nouvelle page s’apprête à s’écrire dans le grand livre de l’innovation mobile. Le géant américain des technologies de communication, Qualcomm, a récemment dévoilé la dernière itération de sa prestigieuse gamme de processeurs : le Snapdragon 8s Gen 4.

Cette puce de nouvelle génération, véritable condensé de savoir-faire en matière de semi-conducteurs, ambitionne de redéfinir les standards de performance et d’intelligence artificielle dans l’écosystème Android.

Cette nouvelle architecture se distingue notamment par l’absence de cœurs dits « légers » — une première stratégique qui vise à optimiser les capacités de calcul multi-cœurs. Selon les premiers résultats de tests internes, cette audacieuse refonte permettrait une amélioration de l’ordre de 31 % en matière de puissance par rapport à son prédécesseur direct, le Snapdragon 8s Gen 3.

Sur le volet graphique, le Snapdragon 8s Gen 4 embarque une unité de traitement Adreno identique à celle qui équipe le Snapdragon 8 Gen 3 « Elite », mais cette fois articulée autour d’une structure bi-tranche. Une telle conception permettrait une utilisation parallèle avec d’autres modules similaires, favorisant ainsi une montée en puissance du traitement graphique, notamment pour les usages intensifs tels que les jeux vidéo ou la réalité augmentée.

L’intelligence artificielle, véritable colonne vertébrale des technologies mobiles actuelles, bénéficie également d’avancées significatives. Grâce à un NPU (Neural Processing Unit) plus véloce et à une mémoire partagée dont la capacité a été doublée, Qualcomm promet des performances d’IA supérieures de 44 %. Un chiffre qui, s’il est confirmé, placerait cette puce parmi les plus performantes de sa catégorie.

Côté connectivité, deux nouveautés retiennent l’attention : l’introduction du Bluetooth 6.0, encore peu répandu, ainsi que la compatibilité avec la technologie XPAN. Cette dernière autorise une connexion directe à des périphériques audio sans fil via WiFi, sans passer par l’incontournable Bluetooth, apportant une solution alternative pour une transmission plus stable et de meilleure qualité.

Le processeur ne se contente pas d’optimiser la puissance brute. Il élargit également le champ des possibles en matière de capture d’image et de traitement vidéo. Il prend en charge des capteurs jusqu’à 320 mégapixels et permet l’enregistrement de vidéos 4K à 30 images par seconde dans des conditions de faible luminosité. Il introduit en outre des fonctions de retouche en temps réel, comme la correction automatique des teints de peau et des nuances du ciel — des atouts non négligeables pour les adeptes de la photographie mobile.

Alors que les premiers terminaux équipés de cette nouvelle puce ne devraient pas tarder à faire leur apparition sur le marché, les regards se tournent déjà vers des constructeurs tels que Xiaomi et OnePlus. Ceux-ci pourraient bien être les premiers à intégrer cette technologie dans des modèles positionnés sur le segment premium accessible.

En définitive, le Snapdragon 8s Gen 4 semble incarner une évolution notable dans le paysage des processeurs mobiles. Toutefois, il conviendra d’attendre les premiers retours d’expérience en conditions réelles pour mesurer pleinement l’impact de cette avancée sur l’usage quotidien des smartphones nouvelle génération.