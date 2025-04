Honda célèbre les 30 ans du CR-V avec le concept de camping «Dream Pod»

Partager Facebook

À l’occasion du 30e anniversaire du CR-V, Honda présente le «Dream Pod», une solution de camping sur mesure, basée sur l’actuel Honda CR-V e:PHEV.

S’inspirant des hôtels capsules japonais, le Honda CR-V «Dream Pod» offre un espace de couchage pour deux personnes. Équipé d’un équipement de camping spécial, d’accessoires d’origine Honda et d’éléments spécifiques soigneusement conçus, il permet d’emmener le confort de sa maison directement dans la nature.



Le Nestboard 650 d’EGOE en constitue le cœur: une capsule de camping compacte qui s’intègre parfaitement dans le coffre de 617 litres du CR-V. Rabattus, les sièges arrière transforment l’habitacle en un compartiment de couchage confortable pour deux personnes. Un tiroir coulissant intègre une plaque de cuisson, un évier pliable et un espace de rangement pour la vaisselle et les ustensiles.



En outre, le «Dream Pod» offre des détails astucieux, tels que des «Tech Pods» dotés de lampes de lecture LED, de prises de charge USB et de tablettes latérales coulissantes. Des caches d’obscurcissement sur mesure pour la lunette arrière et un pare-soleil escamotable derrière les sièges avant garantissent un confort de sommeil sans failles.



Des accessoires d’origine Honda supplémentaires viennent améliorer encore l’expérience outdoor à bord du «Dream Pod». À l’arrière du CR-V, un porte-vélos Thule certifié par Honda peut être monté sur un crochet d’attelage amovible, permettant d’utiliser la capacité de remorquage de 1500 kg du e:PHEV. Des tapis de sol en caoutchouc protègent l’intérieur de la saleté, tandis que des seuils de porte éclairés contribuent à créer une atmosphère agréable dans l’obscurité.



Grâce à sa garde au sol de 159 mm, à son système de contrôle de traction avancé et à son «mode EV» offrant jusqu’à 79 km d’autonomie¹, le CR-V e:PHEV maîtrise avec brio différents terrains. Le confort et la sécurité sont garantis à tout moment, même dans les régions reculées, grâce à l’habitacle spacieux et au système d’aide à la conduite Honda SENSING 360.



Pour effectuer un premier essai du «Dream Pod», le célèbre astrophotographe Benjamin Barakat s’est rendu dans les Alpes italiennes. Après avoir installé son campement, il a utilisé des techniques de time lapse pour réaliser des images fascinantes de la nébuleuse d’Orion dans la Voie lactée ainsi que des Pléiades, composées de plus de 1000 étoiles.

Malgré l’isolement, le confort du «Dream Pod» a permis à Benjamin Barakat de se concentrer pleinement sur son travail.

Après sa séance photo réussie, Barakat a déclaré: «L’astrophotographie consiste à sortir et à capturer le ciel nocturne. Contrairement à la lumière du jour, les prises de vue nocturnes demandent de la souplesse pour obtenir l’image parfaite. Le « Dream Pod » a été un grand avantage à cet égard: grâce à son confort, j’ai pu me détendre et tirer le meilleur parti de chaque instant.»



Honda CR-V – 30 ans d’aventure

En lançant le premier CR-V (Compact Runabout Vehicle), en 1995, Honda a posé de nouveaux jalons. Ce modèle combinait pour la première fois le confort de conduite d’un break et aux aspects pratiques de l’utilisation au quotidien d’un SUV, influençant ainsi le segment des crossovers modernes.



Aujourd’hui, le CR-V en est à sa sixième génération. Et, en 2024, il était le troisième SUV le plus vendu au monde. En Europe, plus d’un million de véhicules ont été vendus depuis son lancement.



Nik Pearson, Honda Motor Europe, commente: «L’esprit d’aventure a toujours été au cœur du CR-V. C’est un véhicule précurseur qui, depuis son lancement en 1995, est synonyme de polyvalence familiale et de plaisir de conduite. En associant le confort et la maniabilité d’un break à la polyvalence d’un SUV, le CR-V a posé les bases du segment des crossovers modernes. Le ‘Dream Pod’ incarne idéalement cet esprit de pionnier et souligne le statut du CR-V comme l’un des SUV les plus populaires au monde.»