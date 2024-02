Date de sortie de Homeworld 3 retardée au 13 mai 2024

Partager Facebook

Gearbox Publishing et Blackbird Interactive ont décidé de retarder la sortie de Homeworld 3, originellement prévue pour le 8 mars, au 13 mai 2024. Les joueurs qui ont acheté l’édition Fleet Command ou collector profiteront de l’accès anticipé à partir du 10 mai 2024

Gearbox Publishing et Blackbird Interactive

​Bonjour, Commandants.

​

​Nous espérons que vous avez apprécié cet avant-goût de Homeworld 3 lors de la démo publique des Jeux de guerre.

​

​C’était incroyable de vous voir partager vos expériences, débattre de stratégie et nous faire part de vos commentaires. La première fois que l’on peut voir le jeu sur lequel on a travaillé entre les mains de la communauté est toujours un moment aussi excitant qu’éprouvant.

​

​Nous avons récemment rassemblé un groupe de joueurs extérieurs à nos entreprises pour tester l’intégralité du jeu. Ce processus a généré de nouveaux retours, commentaires et perspectives, dont le résultat sera incorporé dans Homeworld 3 afin de garantir la meilleure expérience de jeu possible. ​ ​

​

​Après avoir soigneusement évalué ces retours, nous avons pris la décision de retarder la sortie de Homeworld 3 au 13 mai – avec le début de l’accès anticipé le 10 mai – afin de procéder aux ajustements nécessaires pour atteindre le niveau de qualité que nous désirons, et que vous attendez tous.

​

​Il n’y a pas assez de mots pour décrire la patience dont vous, en tant que communauté de joueurs, avez fait preuve, et nous vous en serons à jamais reconnaissants. Nous continuerons à vous tenir informés de notre progression.

​

​Comme toujours, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires via nos chaînes sur les réseaux sociaux, le Discord de l’univers Homeworld, et notre page de support client.

​

​Merci encore d’avoir joué à la démo, et à très bientôt. ​

​Gearbox et BBI