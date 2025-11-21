Date de sortie pour Call of Duty: Mobile : DMZ Recon, l’expérience extraction

Partager Facebook

Préparez-vous à une mise à jour majeure ! Call of Duty: Mobile annonce la date de sortie de son tout nouveau mode DMZ Recon. Ce mode extraction sera disponible pour tous les joueurs dès le 11 décembre.

DMZ Recon propose une expérience inédite pour Call of Duty: Mobile et propulsera les joueurs sur une toute nouvelle carte : Serpent Island. Sur cette île, les joueurs devront remplir des contrats tout en se montrant plus malins que leurs ennemis et les joueurs adverses. Chaque butin extrait les rendra plus forts à chaque partie, mais attention à ne pas tout perdre lors d’un affrontement sanglant.